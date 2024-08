JO Paris 2024 : LeBron James nommé MVP du tournoi !

Après la victoire de Team USA face à la France et la cérémonie des médailles, place aux récompenses individuelles avec le trophée de MVP du tournoi. Sans trop de surprise, c’est LeBron James qui récupère la couronne.

Nikola Jokic a beau avoir dominé individuellement et récupéré la médaille de bronze, il semblait écrit que le MVP des JO de Paris 2024 serait présent lors de la grande finale. Avec la victoire de Team USA, il n’a pas fallu longtemps pour comprendre que LeBron James obtiendrait la récompense.

🚨 OFFICIEL : LeBron James est nommé MVP des Jeux Olympiques de Paris 2024 ! 👑 pic.twitter.com/rdNlyZU6Ab

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Joueur le plus régulier de Team USA et encore auteur d’un triple-double à 39 ans lors du tournoi, le King a prouvé qu’il était toujours le patron sur la scène FIBA. Avec 14,2 points, 6,8 rebonds et 8,5 passes décisives de moyenne, il boucle un tournoi de haut vol.

Revenu en sélection pour remettre le drapeau étoilé au sommet, le natif d’Akron a tenu parole, profitant également de l’occasion pour jouer avec certains de ses amis comme Stephen Curry et Kevin Durant.

Il obtient également une troisième médaille d’or aux Jeux olympiques (2008, 2012, 2024), pour aller sa médaille de Bronze acquise en 2004. Un palmarès XXL. BronBron a déjà annoncé qu’il ne participerait pas aux Jeux olympiques de 2028 et vu qu’on ne l’imagine pas non plus jouer la prochaine Coupe du Monde, c’est sans doute son dernier match avec Team USA.

Une médaille d’or, un titre de MVP du tournoi, une finale encore très solide (14 points, 6 rebonds, 10 passes décisives), King James sait soigner ses sorties.