Il était attendu sur la plus grande scène malgré une campagne olympique mitigée jusque-là. Mais pour la grande finale face à Team USA, Victor Wembanyama a répondu présent au rendez-vous. Ce gamin est un grand, dans tous les sens du terme.

Il a quitté le parquet de l’Arena Bercy avec les larmes aux yeux, mais la tête haute.

Dans le plus grand match de sa carrière, Victor Wembanyama a montré une nouvelle fois qu’il est bel et bien le phénomène annoncé. La jeune superstar française avait gardé le meilleur pour la fin : 26 points, 7 rebonds, 11/19 au tir dont 3/8 à 3-points en 30 minutes. Le tout contre Team USA. En finale des Jeux Olympiques. A seulement 20 ans.

Victor Wembanyama en finale des Jeux Olympiques :

26 points

7 rebonds

2 passes décisives

1 interception

11/19 au tir

3/8 à 3-points

20 ans.

📸 @FIBA pic.twitter.com/2eAgAqIBaN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Victor Wembanyama a attaqué très fort la rencontre, faisant notamment danser Joel Embiid avant de lâcher un gros tomar qui a véritablement enflammé l’Arena Bercy. Contrairement à d’autres rencontres dans ces JO, Wemby a vraiment pesé du début à la fin. Victor a joué un match abouti, scorant beaucoup à l’intérieur mais trouvant aussi la réussite de loin, sans oublier de mettre ses copains dans les bonnes positions quand il a pu.

pic.twitter.com/gm8IlsVJHI https://t.co/BPlCD50IBP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Alors évidemment, tout n’a pas été parfait. Peut-être que certains de ses choix offensifs – on pense à plusieurs tirs à 3-points compliqués – n’ont pas été les plus judicieux alors que les Bleus tentaient de combler l’écart avec Team USA. Mais impossible, ce soir, de reprocher quoi que ce soit à Victor Wembanyama.

L’alien a joué son meilleur match des JO quand on l’attendait le plus et face au meilleur adversaire imaginable. Il devra se contenter de la médaille d’argent, mais le présent et son avenir sont plus que jamais dorées.

Les larmes de Wemby… 💔 pic.twitter.com/QLyeLfzNQk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024