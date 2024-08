JO Paris 2024 : le cinq majeur du tournoi, avec Victor Wembanyama !

Après la finale France – Team USA, et la désignation du MVP, place à l’équipe type des JO de Paris 2024 ! Spoiler, il y a du très beau monde dans le cinq majeur.

Élu MVP du tournoi, LeBron James est évidemment présent. Même sans la victoire, le King aurait certainement été dans le cinq. À ses côtés, on retrouve Victor Wembanyama ! L’Alien a mené les Bleus dans toutes les catégories statistiques et même s’il a été sur courant alternatif, il a joué son rôle dans le gros parcours des Bleus.

Nikola Jokic, monstrueux de domination avec la Serbie et médaillé de bronze ce matin était un choix évident. Dennis Schröder, malgré une fin de tournoi moins flamboyante, est aussi présent pour l’Allemagne. Comme on pouvait s’y attendre, Team USA place aussi un second représentant avec Stephen Curry. Le Chef a raté son début de tournoi mais il a gardé le meilleur pour la fin avec deux cartons en demi puis en finale des JO.

🚨 Le 5 majeur officiel des JO de Paris 2024 :

Dennis Schroder

Stephen Curry

LeBron James

Victor Wembanyama

Nikola Jokic pic.twitter.com/ThzwGnoaiE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Un cinq qui a fier allure même si d’autres noms auraient pu s’y inviter. Parmi ceux qui pouvaient espérer, on pourra citer Guerschon Yabusele (méritait-il plus que Wemby ?), Bogdan Bogdanovic, mais aussi Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo, ces deux derniers payant le court parcours de leurs sélections.