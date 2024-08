Merci les Bleus du basket, mille mercis !

Auteurs d’un parcours aussi mouvementé que magique, les Bleus de l’Equipe de France ont fini par chuter sur la plus grande marche face à Team USA. Une défaite en finale des JO qui provoque forcément un brin de déception, mais cette déception ne vaut pas grand-chose en comparaison à toutes les autres belles émotions qu’ont réussi à nous transmettre les 12 joueurs avec le maillot bleu.

Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum, Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier, Mathias Lessort, Nando De Colo, Frank Ntilikina, Andrew Albicy, Matthew Strazel, Bilal Coulibaly, sans oublier Vincent Collet et l’ensemble de son staff.

À vous, grands représentants du basket français, on n’a qu’une seule chose à vous dire : MERCI !

❤️ MERCI LES BLEUS !!! 🥹❤️

Vous nous avez fait rêver.

Vous nous avez fait suer.

On a tremblé, hurlé, sauté.

Vous nous avez donné la chance d’y croire. Et ça, c’était énorme à vivre.

On la soutient et on la soutiendra pour toujours !!! 👏🥹🇫🇷 pic.twitter.com/GIDE1ZNp81

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

MERCI de nous avoir fait vibrer comme rarement on a pu vibrer dans une compétition de basket.

MERCI pour les montagnes russes émotionnelles qu’on a pu vivre et qui rendent cette médaille d’argent encore plus belle.

MERCI pour l’ensemble des cheveux qu’on a perdus mais surtout pour cette fierté retrouvée.

MERCI, MERCI, MERCI.

La compétition avait commencé avec des doutes, peu de certitudes, et même du désespoir à la fin du premier tour après la débâcle contre l’Allemagne. Continuer d’y croire n’a pas toujours été facile. Mais continuer d’y croire, c’est ce que vous avez fait alors que beaucoup d’équipes se seraient démobilisées face à l’adversité.

Au lieu de craquer sous les critiques et la pression de jouer les JO à la maison, vous vous êtes sublimés. Vous vous êtes révoltés. Vous vous êtes transformés pour taper deux grands favoris du tournoi – le Canada et l’Allemagne – afin d’offrir au public français le plus beau des cadeaux : une finale contre Team USA à Paris.

Alors bien sûr, l’apothéose aurait été de battre LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry et Cie pour remporter le plus beau titre de l’histoire du basket français, le titre le plus prestigieux du basket international. Comme en 2021, la marche était trop haute. Mais comme en 2021, impossible de ne pas être fier de vous.

Ce n’est pas uniquement le monde du basket français que vous avez fait vibrer pendant deux semaines. C’est le sport français tout entier, et un pays qui avait bien besoin de se retrouver après les divers épisodes qui ont marqué l’Hexagone avant le début de cette quinzaine olympique.

Une quinzaine qui restera, à jamais, inoubliable. Et ça c’est grâce à vous.