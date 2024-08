Directement après la finale olympique opposant l’Équipe de France à Team USA ce samedi à Paris, on a eu droit à la fameuse cérémonie de remise des médailles. Un moment toujours à part, surtout quand vous avez les Bleus sur le podium.

Team USA tout en haut, Nikola Jokic et ses copains sur la troisième marche, et puis il y a nos Français en argent, à la fois déçus d’avoir perdu en finale mais surtout très fiers du chemin parcouru.

La remise des médailles d’argent pour l’équipe de France de basketball !! 👏🇫🇷❤️ pic.twitter.com/2RsCn4oXVu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Ce genre d’images font toujours vibrer. Encore plus à Paris, encore plus avec Victor Wembanyama et ses compatriotes, encore plus avec cette version-là de Team USA.

Trois ans après Tokyo, où les États-Unis et la France formaient déjà le Top 2 au terme des JO, c’est une séquence qui restera forcément dans nos mémoires.

Inoubliable !

Les autres images de la cérémonie

Les médaillés sont revenus sur le parquet dans leurs tenues officielles 🏅 pic.twitter.com/ttErYoZgD7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Pau Gasol remet la médaille de bronze à Nikola Jokic 🥹🥉 pic.twitter.com/B8I6q29t4T

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Les Serbes tapent la pose avec leur médaille 🥉🇷🇸 pic.twitter.com/0IzkaHrLcO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

La médaille d’argent pour les Bleus et Wemby ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/rVGKLLpAHm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Guerschon Yabusele reçoit sa médaille sous les chants de MVP ! 🐻 pic.twitter.com/NQkzT6F58R

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

C’était le dernier joyau qui lui manquait.

Stephen Curry, médaillé d’or olympique. pic.twitter.com/MVArq8kyae

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Joel Embiid qui redemande des sifflets… et les collègues qui s'y mettent 😭😭😭 pic.twitter.com/onvPaV6FkZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

pic.twitter.com/gI1PxSjdkr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

La voici ! 📸

La photo iconique de Team USA, champions olympiques 2024 ! 🇺🇸 pic.twitter.com/k7864Rw39x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024