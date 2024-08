La marche était malheureusement trop haute, encore une fois. L’armada des Avengers l’a emporté contre les Bleus, comme en 2021, et Team USA est champion olympique, encore une fois. La France s’est battue, la France a perdu, mais l’avenir s’annonce terrifiant avec Victor Wembanyama et d’autres jeunes pépites qui arrivent. En attendant cette génération dorée, on envoie les notes de ce match disputé.

# France

Victor Wembanyama (8) : il a été en difficulté dans tous les matchs éliminatoires, mais aujourd’hui, il était en mode gamebreaker. Wemby est construit pour ces moments et a répondu présent. Profitez bien les Cainris, vous avez gagné chez lui cette année, il viendra gagner chez vous en 2028.

Guerschon Yabusele (8) : un match de monstre pour Guerschon, qui s’est même permis de mettre LeBron Himself sur un poster. Yabusele nous a sorti sa masterpiece, et on ne lui en voudra pas s’il tapisse sa baraque entière avec cette photo !

Nicolas Batum (5,5) : il a littéralement donné de son sang pour cette équipe. Batman finit sa carrière en Bleu sur une défaite, mais Batman finit surtout sa carrière en Bleu sur une très belle médaille d’argent, encore une.

Isaïa Cordinier (3) : dur retour à la réalité pour Isaïa Cordinier, qui a vu sa cavale prendre fin. Envoyé en GAV par la défense Américaine, il a eu beaucoup de mal sur ce match…

Frank Ntilikina (4) : toujours aussi compliqué en attaque, on aurait quand même bien aimé un petit ippon en début de match sur Kevin Durant. Parce qu’il faut rendre hommage à Teddy Riner.

Rudy Gobert (3) : heureusement que sa défense parle toujours pour lui, parce qu’en attaque… C’est à cheval entre une partie de Twister avec des patins à glace ou un cours de salsa après 12 pintes.

Matthias Lessort (4,5) : toujours un énorme kif sous les panneaux, il a quand même mieux été contenu, sa férocité n’a pas suffi face aux mastodontes en face.

Evan Fournier (5) : un début de match compliqué, avant de planter plusieurs shoots qui ont redonné espoir aux Français. On se serait cru à l’époque d’Orlando, il était à deux doigts d’inviter Hugo.

Bilal Coulibaly (5,5) : a répondu présent quand on avait besoin de lui, alors qu’il n’avait quasi pas joué les matchs précédents. Les vrais amis se comptent sur les doigts d’une main, Bilal en fait visiblement partie.

Nando De Colo (6,5) : on ne sait pas si la Heineken est secrètement passé à 8°, mais il a été très bon aujourd’hui. On a bien vérifié, ce n’était pas un DVD de 2005 mais on était bien en direct en 2024. Emile Zola avait dit “J’accuse”, moi je dis “Je m’excuse”.

Matthew Strazel (5) : une gigantesque planche pas annoncée suivi d’une célébration musclée. En FIBA, c’est survalidé, mais sur le playground ça t’envoie dehors à coups de pieds au ben.

Andrew Albicy (4,5) : trois minutes de jeu, juste assez pour réussir une passe décisive quand même. C’est plus que ce qu’on aurait tous fait.

# Team USA

Joel Embiid (4,5) : il fanfaronne après avoir gagné dans le pays à qui il a fait miroiter monts et merveilles, il se fait siffler, il répond, c’est de bonne guerre. Reste à le faire après les demi-finales de conférence maintenant.

Kevin Durant (7) : a cherché à se motiver en s’embrouillant dès le début du match et en voulant faire comme Michael Jordan sous iPad. Il a fait son taf en envoyant ses habituels shoots. Quatrième médaille d’or olympique pour lui. La boite à bijoux se remplit bien.

LeBron James (7,5) : faites-le pisser dans un gobelet et voyez s’il est vraiment humain. Faut être un cyborg pour être encore aussi fort et physique à 39 ans et sous sa barbe blanche. LeBron est décidément comme ce vin qu’il affectionne tant, il se bonifie au fil des ans.

Devin Booker (7) : à travers l’écran, on sait reconnaitre la qualité du joueur mais on a eu envie de faire une Momo Henni dans la télé aussi. Des gros shoots mais aussi des vilains gestes en douce. Dans la cour de récré, il devait pousser dans le dos avant de courir se réfugier à côté de la maîtresse.

Stephen Curry (8,5) : il a préchauffé tranquille avant de tout faire cramer sur son passage au point de devenir écœurant. Une partie de GTA où tu dis vouloir respecter le code de la route, mais que tu sors le lance-roquettes 12 secondes après pour avoir 6 étoiles de recherche.

Bam Adebayo (5;5) : même s’il s’est fait discret en attaque aujourd’hui, Bam a encore une fois été dantesque en défense. L’alliance avec Anthony Davis est étouffante.

Anthony Davis (6,5) : si on l’avait mis à Fox River pendant Prison Break à la place de Brad Bellick, nul doute que Michael Scofield aurait croupi en prison pour le restant de ses jours et Lincoln Burrows serait entre quatre planches.

Jayson Tatum (5) : on espère que Brad Stevens a vu le match pour pouvoir couper Tatum et signer Yabusele à sa place juste après les JO.

Anthony Edwards (6,5) : son coup de chaud a mis les States sur de bons rails, il n’a pas manqué d’envoyer des piques, même à son coéquipier chez les Wolves, Rudy Gobert. Ant-Man était une fourmi rouge ce soir.

Jrue Holiday (6) : on a l’impression de ne pas le voir du match mais il est oppressant en défense et létal au tir. Il a parfois climatisé Bercy avec ses shoots importants. Holiday On Ice.