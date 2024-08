Guerschon Yabusele a été absolument irréprochable dans sa Finale des JO Paris 2024. Scoring, intensité, poster de taré et grands moments, le match formidable de l’ours dansant méritait une autre issue.

Ce soir, il n’y a eu qu’un de nos trois soldats d’EuroLeague qui a vraiment répondu au rendez-vous. Mais bon sang, avec quelle manière. Après un premier quart-temps discret, Guerschon a take over dans le second quart pour garder les siens à flots. 13 points marqués sur la période, des fautes provoquées, et surtout, la tête de LeBron James en personne, que le dancing bear s’offre sur un poster de titan.

Mesdames et messieurs, le POSTER de Guerschon sur Lebron 🙂‍↕️ pic.twitter.com/CQVlOrKFOR

— LONGUE VIE À TOUS MENNÉS ❤️ (@CaminoTV) August 10, 2024

Le niveau de fight, de hustle et d’intensité offert par Yabusele sur tout le match ce soir est l’une des choses qui a permis aux Français de rester au contact de Team USA. Et les minutes sans le Madrilène n’ont pas fait du bien à nos Bleus. Au final, en 31 minutes, l’ancien Roannais finit avec 20 points (6/14 au tir, 7/10 aux lancers), soit près d’un quart du scoring des Français. Tellement important pour l’Equipe de France que le forward a eu droit à ses chants « MVP » quand il était aux lancers-francs !

🗣️ “MVP, MVP, MVP” pour Guerschon aux lancers pic.twitter.com/gtIPDgB5II

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Il aura malheureusement été un peu trop esseulé, mais Guerschon Yabusele aura encore répondu au rendez-vous ce soir, pour sa deuxième finale olympique de rang avec la France. Avec cette performance sur son dernier match, on n’a plus peur de le dire : sur les JO Paris 2024, Guerschon Yabusele, c’est top 3 joueurs français, et c’est pas le troisième. La preuve, il a été nommé dans la deuxième meilleure équipe du tournoi.

Allez Guerschon, va nous chercher un contrat dans une bonne équipe NBA et cours postériser toute l’Amérique du Nord. Mais reviens-nous en forme pour Los Angeles en 2028.

Guerschon Yabusele should have an NBA contract waiting for him after this tournament.

— NBA University (@NBA_University) August 10, 2024