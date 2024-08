Nando De Colo a été lancé par Vincent Collet dans cette grande finale, et Nando a vraiment été bon ! Il s’est tenu prêt et a sauté sur l’opportunité dès qu’elle s’est présentée.

Il était quelque peu sorti de la rotation de l’EDF sur ces derniers matchs. Trop vieux, plus assez performant, dépassé… les superlatifs étaient nombreux pour qualifier les performances de NDC, et ils n’étaient pas forcément mélioratifs… Toutefois, le natif d’Arras a fait fermer pas mal de boîtes à camembert ce soir face aux States.

12 points à 5/7 aux tirs dont 1/2 depuis la colline du crack, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 18 minutes.

Le joueur nous a sorti une performance tellement old-school qu’on pensait qu’il s’agissait d’une VHS. Mais pourtant, on était bien en direct en 2024. Des shoots bien sentis, de la justesse dans son jeu, une défense correcte où il a fait les efforts. Pourtant, c’était Team USA qui se présentait face à Nando De Colo pour son dernier match en Bleu.

Nando De Colo s’est offert une superbe dernière cape en Bleu. Forcément, revenir avec l’or aurait été incroyable, mais face à ces Avengers, venus dans l’unique but d’abattre l’ennemi, la sortie reste bien plus qu’honorable. On se souviendra de tout ce que tu as fait sous le maillot de l’Equipe de France Nando ! Et ce dernier match représente une belle cerise sur un gâteau déjà bien généreux.

C’est la fin de l’aventure bleue pour Nando de Colo 💔

Quel dernier match.

208 sélections en 16 ans pour un taulier incontournable de l’EDF au 21e siècle.

🥇 Euro 2013

🥈 JO 2024

🥈 JO 2021

🥈 Euro 2011

🥉 CDM 2019

🥉 Euro 2015

Merci Nando ❤️🇫🇷🥹

📸 @FIBA pic.twitter.com/My8vGowRDS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024