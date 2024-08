France – Team USA en finale des JO de Paris 2024, l’affiche était magnifique et tous les rêves étaient permis. Ces rêves, ils ont duré pendant une grande partie du match, les Bleus ayant longtemps réussi à rivaliser tant bien que mal avec les Avengers. Mais Stephen Curry a véritablement pris feu en fin de match pour offrir l’or aux Américains.

Les stats de la finale France – Team USA

Le match commence fort, très fort.

Premier événement : Victor Wembanyama perd son entre-deux face à Joel Embiid. Deuxième événement : LeBron James débloque le compteur du match avec un très gros tomar à deux mains. Juste derrière ? Ça se répond à 3-points entre Victor Wembanyama et Devin Booker, avant que Nicolas Batum ne lâche un putback sur une pénétration de Frank Ntilikina. En matière de rythme, d’intensité et de niveau de jeu, pas de doute on est sur une finale olympique. On a même droit à une première petite embrouille entre Ntilikina et Kevin Durant (titulaire). Sortez le pop-corn si ce n’est pas déjà fait.

pic.twitter.com/gm8IlsVJHI https://t.co/BPlCD50IBP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Victor Wembanyama, auteur d’un gros début de match, taffe Joel Embiid et lâche notamment un énorme dunk qui enflamme l’Arena Bercy. Wemby et LeBron James régalent en distribuant du caviar à leurs coéquipiers, et le score indique 12-11 en faveur de Team USA après cinq minutes de jeu.

pic.twitter.com/29g1lVzVIS https://t.co/haoWi9Ql2x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

La deuxième partie du premier quart-temps se passe moins bien pour les Bleus. Vincent Collet lancent notamment Rudy Gobert et Bilal Coulibaly dans le grand bain (avec Evan Fournier, Mathias Lessort et Nicolas Batum), mais l’absence de vrai meneur se fait clairement ressentir. La France perd plusieurs ballons en attaque, vendange à 3-points, et la sanction est presque immédiate. La second unit de Team USA en profite pour creuser un premier écart sous l’impulsion notamment d’Anthony Edwards et d’Anthony Davis.

Menés de sept points au début du deuxième quart-temps (22-15), les Bleus recollent grâce à deux tirs primés de Guerschon Yabusele et Matthew Strazel (merci la planche), et prennent même l’avantage sur un dunk en transition de Bilal Coulibaly. En face, Team USA vendange pas mal au tir face à la défense de zone française. Inscrivant la moitié de leurs points sur contre-attaque en ce début de match, les Américains ont plus de mal quand les Français arrêtent de leur faire des cadeaux.

C’est le moment choisi par LeBron James pour hausser le ton en enchaînant les pénétrations en mode cyborg. Il est accompagné par un Devin Booker un peu trop insolent et adroit à notre goût, tandis que Stephen Curry et Kevin Durant parviennent aussi à trouver la mire. Clairement, la tâche commence à se compliquer pour les hommes de Vincent Collet (40-33). Mais c’est alors que Guerschon Yabusele réussit l’ACTION de cette première mi-temps.

LA VIOLENCE. pic.twitter.com/ZRsWBG71gT https://t.co/p0VjfUClWF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Guerschon Yabusele, énorme d’agressivité durant la première période, lâche un poster sur LeBron James himself, faisant exploser toute la salle. Son activité inspire toute son équipe, qui se bat sur les rebonds offensifs quand l’attaque française tâtonne. Et comme un symbole, c’est encore lui qui marque au buzzer pour ramener les Bleus à -8 à la pause (49-41).

Les Bleus le savent : Team USA va forcément revenir fort en début de deuxième mi-temps. Et ça ne rate pas. Alors que Joel Embiid provoque à la fois les lancers-francs et les fans, Stephen Curry profite lui de fautes d’inattention défensives pour enfiler les tirs primés. L’écart se creuse jusqu’à +14.

Le lineup très grand aligné par Vincent Collet, avec le quatuor Wemby – Rudy – Yabusele – Coulibaly et Nando de Colo à la mène, fait de son mieux pour lutter. Nando se montre plutôt inspiré pour son dernier match en bleu, Victor répond présent, tandis que Team USA commence à perdre des ballons un peu bêtes. Résultat : on repasse à -9, et même à -6 après une banderille d’Evan Fournier !

Et si, et si, et si ?

LeBron James répond immédiatement avec un gros tir primé suivi de son regard de killer. Mais pas de quoi impressionner ou intimider les Bleus. Vavane trouve vraiment son rythme au scoring, De Colo connaît une cure de jouvence, tandis que Team USA montre de vrais signes de fébrilité. C’est ainsi qu’on se retrouve à 72-66 avant le quart-temps le plus important de l’histoire du basket français.

pic.twitter.com/yMFRtUT0Nf https://t.co/EVqQxG8n33

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Le début du quatrième quart fait mal aux Bleus : offensivement ça tâtonne fort et ça laisse des lancers en route. L’activité de Mathias Lessort fait du bien mais l’Equipe de France est dans les cordes quand Kevin Durant et Jrue Holiday balancent des missiles de loin. 80-69 pour Team USA, l’EDF semble de plus en plus proche de la rupture.

Proche de la rupture, peut-être. Mais ces Bleus ne lâchent rien. Jamais.

Bilal Coulibaly et Lessort font ce qu’ils peuvent pour recoller un peu les Bleus, Nico Batum donne tout sur le parquet pour sa dernière, tout ça pendant que les Américains perdent ballon sur ballon. La France n’en profite pas toujours, mais elle n’est vraiment pas loin. Elle revient carrément à trois petits points après un lancer de Yabusele et un putback de Wembanyama !

Avec à peine trois minutes restantes à jouer, on se dit qu’absolument tout est possible. Une possession d’écart seulement, Bercy en folie, une finale de JO, le décor est planté pour un finish dantesque.

Le problème, c’est qu’en face il y a des superstars qui sont habitués aux grands, très grands moments. Notamment Stephen Curry. Le meilleur shooteur de l’histoire du basket climatise tout Bercy en enchaînant non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre tirs primés consécutifs dans le money-time.

Le meilleur shooteur de l’histoire.

Magnifique et écœurant. pic.twitter.com/8kTkE7r6DT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

98-87, NIGHT NIGHT ! Team USA est champion olympique, les Bleus doivent se contenter de la médaille d’argent.