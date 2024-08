Depuis 2008, Nando De Colo a tout connu avec les Bleus. Des grandes victoires, comme celle de l’Euro 2013, des crises identitaires dans l’équipe, comme celle que les Bleus ont traversé ces dernières semaines. Mais si vous ne connaissez Nando De Colo que depuis ces quelques semaines remettons l’église au centre du village : Nando est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket français.

Voilà, c’est fini.

Seize ans avec le maillot bleu, 208 sélections au final, comme une Peugeot 208 et ça tombe bien, car Nando est un lion. Un lion car il a longtemps été le roi de la jungle FIBA, en Euroleague (véritable LÉGENDE de la compétition), et en Équipe de France. Meneur de jeu de génie, dans la trempe des Teodosic et autres cracks de ce jeu, Nando a pendant de très nombreuses années été le leader offensif des Bleus, grâce à son playmaking, son QI Basket, son talent. Et si les dernières sélections ne resteront pas forcément les plus productives, on n’oubliera absolument jamais les no look pass, les gros tirs et la tâche sur la stachemou de l’un des meilleurs meneurs européens de l’histoire.

Le palmarès de Nando :

Médaille d’argent à l’Euro 2011

Médaille d’or à l’Euro 2013

Médaille d’or à l’Euro 2015

Médaille de bronze à la Coupe du Monde 2019

Médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2021

Médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2024

Ce soir, pour sa grande dernière et dans le plus beau des écrins, Nando De Colo a montré par bribes pourquoi il était l’un des plus grands de cette EDF. 12 points à 5/7 au tir, 2 rebonds, 3 passes et 2 steals, ça c’est du jubilé qui jubile. Bravo Nando et merci pour tout, tu resteras, pour toujours, l’un de nos plus beaux joyaux.