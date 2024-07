Après plusieurs mois de négociations, la NBA a annoncé l’officialisation d’un nouveau deal avec Walt Disney Company, NBC et Amazon Prime pour les saisons 2025-26 à 2035-36. Présentation des modalités de l’accord.

Ce mercredi, la NBA a provoqué un petit séisme dans le paysage audiovisuel américain. En plus de renouveler un accord avec Disney, propriétaire des chaînes ESPN et ABC, la ligue a officiellement tourné la page TNT. Ce sont NBCU – qui fait son grand retour – et les nouveaux entrants Amazon qui entrent officiellement dans la danse à partir de la saison 2025-26. Sur les onze prochaines saisons, l’accord est d’un montant total de 76 milliards de dollars.

Les modalités du deal sont les suivantes :

Disney (ESPN et ABC)

Autour de 80 matchs de saison régulière : 60 sur ESPN (mercredi, vendredi) et 20 sur ABC (samedi soir et dimanche après-midi)

Les matchs de noël

Exclusivité sur la dernier jour de saison régulière

Autour de 18 matchs de Playoffs des deux premiers tours

Une des deux finales de conférence (10 ans sur 11)

Finales NBA (sur ABC comme depuis 2003)

La Draft NBA et la loterie

WNBA

Montant annuel : 2,62 milliards de dollars

NBCU (NBC et Peacock)

Autour de 100 matchs de saison régulière : le lundi, mardi et le dimanche soir

L’opening night

All-Star Weekend à partir de 2026

Autour de 28 matchs de Playoffs des deux premiers tours

Une des deux finales de conférence (6 ans sur 11)

Les matchs de Team USA

Montant annuel : 2,45 milliards de dollars

Amazon

Matchs de saison régulière le jeudi et le vendredi

Les phases finales de la NBA Cup

Le Play in tournament

Un tiers des matchs des deux premiers tours des Playoffs

Une des deux finales de conférence (6 ans sur 11)

WNBA

Montant : 1,8 milliard de dollars par an

À partir de 2025. 🏀

La @NBA est sur PRIME. pic.twitter.com/0TyPCaeB9X

— Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 25, 2024

“Les opportunités numériques offertes par Amazon correspondent parfaitement à l’intérêt mondial pour la NBA (…) L’énorme base d’abonnés de Prime Video va considérablement accroître notre capacité à toucher nos fans de manière nouvelle et innovante.” – Adam Silver

La NBA a fait du streaming l’une des ses priorités, faisant par ailleurs d’Amazon un “partenaire stratégique” pour le NBA League Pass. Si les détails des futures offres NBA en ligne sont pour le moment inconnus, Disney pourrait également passer par la plate-forme Disney+ pour distribuer en partie la NBA et la WNBA à l’échelle internationale selon ESPN. Le retour de NBC marque également celui du thème Roundball Rock, iconique dans les années 1990.

Sources texte : ESPN, The Athletic