Ce n’était qu’une hypothèse au début, mais une vidéo postée sur Twitter par NBC – à nouveau diffuseur de la NBA – ne laisse que peu de place au doute. Le fameux thème “Roundball Rock” sera vraisemblablement de retour en 2025.

Jusqu’en 2002, NBC diffusait les matchs NBA aux Etats-Unis, avec un thème bien particulier et très connu des suiveurs lors des années 90. Cette musique de John Tesh, qui est déjà passée plusieurs milliers de fois à l’époque, devrait bien connaître un retour fracassant comme l’indique ce court clip vidéo de 35 secondes.

Une des musiques les plus mythiques de l’histoire de la NBA sera de retour en 2025.

NBC va en effet diffuser la NBA, et sa vidéo teaser suggère le comeback d’une intro légendaire ❤️pic.twitter.com/gLD6gcfxnd

On y voit d’abord Larry Bird, Magic Johnson et Michael Jordan, le GOAT d’énormément de personnes ayant grandi en regardant la NBA de cette époque. Puis on embraye ensuite sur quelques actions des stars actuelles, comme Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Tyrese Haliburton, Joel Embiid, Luka Doncic, Nikola Jokic, Anthony Edwards, Bam Adebayo et pour finir Jayson Tatum. Le dunk du champion NBA 2024 laisse place à un “It’s coming back” (traduisez “C’est de retour”) peu équivoque.

Le retour d’un thème mythique de la NBA, prévu pour 2025, devrait ravir les nostalgiques des nineties, et permettre aux plus jeunes de s’imprégner d’un hit de l’époque des anciens, qui a tourné dans pas mal de têtes il y a quelques années.

