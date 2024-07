Hier soir, la NBA a officialisé son nouveau contrat de droits TV, confirmant par la même occasion son engagement avec Amazon Prime Video. De quoi laisser la chaîne TNT sur la touche après quasiment 40 ans de partenariat. Mais TNT n’a peut-être pas dit son dernier mot…

Est-ce qu’on va se diriger vers une bataille NBA vs TNT derrière les tribunaux ? C’est possible, voire probable.

Dans un communiqué officiel, TNT Sports rappelle qu’ils avaient un droit contractuel pour s’aligner sur l’offre d’un concurrent tel qu’Amazon, et que la NBA n’était pas dans le droit de pouvoir rejeter la nouvelle offre de TNT. La NBA, quant à elle, a déclaré que cette offre de TNT n’était pas à la hauteur de celle d’Amazon.

Oho…

TNT n’a pas du tout l’air d’avoir apprécié l’accord de la NBA avec Amazon / Disney / NBC.

Réponse épicée de leur part via communiqué 🍿 (« we will take appropriate action » 👩🏼‍💼👨🏾‍⚖️) pic.twitter.com/sdlHcyeGL0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 24, 2024

Dans le communiqué, TNT Sports indique que la NBA a bafoué les droits contractuels de la chaîne et que des mesures seront prises en conséquence. Traduction : TNT pourrait poursuivre la Ligue en justice.

“Il est plus que possible que TNT Sports attaque la NBA pour pouvoir continuer leur partenariat pendant onze années de plus, alors que la Ligue souhaite un divorce.” – Andrew Marchand (The Athletic)

Selon The Athletic, la NBA a rejeté l’offre de TNT pour trois raisons principales : la Ligue préfère Amazon à TNT car c’est un service 100% streaming. La NBA considère aussi qu’Amazon a un pouvoir d’attractivité plus fort envers le public, et offre plus de garanties financières en comparaison à TNT/Warner Bros Discovery qui a connu quelques difficultés à ce niveau-là.

Ces raisons justifient-elles le refus de l’offre de TNT Sports en faveur d’Amazon ?

Là est toute la question. Une question autour de laquelle les deux camps risquent de se battre dans les semaines et mois à venir, alors qu’ils restent partenaires pour une ultime saison en 2024-25. Comme le rappelle The Athletic, le streaming ne faisait pas vraiment partie du paysage médiatique au moment de la signature du deal actuel en 2014 (deal dans lequel TNT possédait donc un droit d’alignement), ce qui rend le dossier particulièrement complexe.

Affaire à suivre !

Source texte : The Athletic

