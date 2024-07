Le vétéran James Johnson va rester à Indiana. L’ailier de 37 ans a prolongé pour une saison, et continuera de jouer dur et d’apporter son expérience aux jeunots.

L’ancien a encore un peu à offrir et ne compte pas s’arrêter pour l’instant.

James Johnson rempile pour une saison chez les Pacers à hauteur de 3,3 millions de dollars, soit le minimum vétéran. Lui qui s’est également lancé dans le MMA en parallèle de sa carrière NBA (1 victoire pour 5 défaites), devrait continuer de jouer les intimidateurs à Indianapolis, en attendant peut-être d’embrasser une nouvelle carrière dans les arts martiaux mixtes.

Free agent forward James Johnson is returning to the Indiana Pacers on a one-year, $3.3 million deal, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. At 37, Johnson’s presence remains valuable for a young team. pic.twitter.com/zNRuDWII5N

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 24, 2024

Après la prolongation d’Andrew Nembhard, pour 3 ans et 59 millions de dollars, on continue de fignoler l’effectif à Indiana, avec une nouvelle signature moins clinquante, mais bien précieuse aussi.

Même s’il ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu, avec notamment Myles Turner, Pascal Siakam, Obi Toppin, Jarace Walker voire James Wiseman et Isaiah Jackson sur le frontcourt, James Johnson devrait avoir son rôle bien défini. Le fait que le joueur soit une grande gueule, prêt à tout pour défendre ses coéquipiers et toujours déterminé à faire le sale boulot, est essentiel dans une équipe jeune mais ambitieuse. Il devrait avoir un poids considérable dans le vestiaire ou lors du peu de minutes dont il disposera pour fouler le parquet, qu’il devrait d’ailleurs probablement utiliser pour aller chatouiller les intérieurs adverses.

En effet, si vous tapez “James Johnson” dans la barre de recherche sur YouTube, il est plus probable que vous tombiez sur ses vidéos d’embrouilles que sur de véritables highlights. Quoi qu’il en soit, jouer dur et cadrer les jeunes, JJ sait faire, et c’est d’ailleurs pour ça qu’il a été prolongé pour une saison.

__________

Source texte : ESPN