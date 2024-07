Le basketball en plein essor mondial, selon une enquête de la FIBA

Dans le cadre d’une enquête – réalisée par Nielsen Sports – à l’aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, la FIBA indique que la popularité du basketball dans le monde est en forte croissance. Un bon signal qui montre tout l’intérêt que cette discipline – et ses stars – suscitent auprès, notamment, des jeunes publics.

Le basket est le plus beau sport de tous. Oui, notre avis est sans doute un poil biaisé, mais c’est pas franchement si grave. Le sérieux institut d’études Nielsen Sports s’est penché, à la demande de la FIBA, sur la situation actuelle de la discipline dans le monde.

Avant toute chose, il faut bien préciser certaines données de l’étude : les nombres qui vont suivre ont été recueillis dans 18 pays différents. Les personnes interrogées ont entre 16 et 69 ans, et l’ensemble de l’enquête a été réalisée en novembre 2023. Vous pouvez retrouver tous les détails relatifs à l’étude juste ici.

Ce qu’on apprend donc au fil des travaux présentés par Nielsen ? Que le basket gagne du terrain dans le coeur des fans, qu’il est le 2e sport le plus populaire à l’échelle mondiale. La croissance sur les quatre dernières années est importante, à tel point que les résultats font état de 3,3 milliards de fans dans les marchés étudiés. En France, 57% des gens s’intéressent au basket, et ça monte à 70% sur les 16-29 ans ! Cocorico !

Autre point important, sur deux aspects : l’intérêt pour la Coupe du Monde de basket. Jusqu’ici toujours “déclassée” par rapport aux Jeux Olympiques en termes de prestige, particulièrement aux yeux des joueurs(ses) américain(e)s, la compétition a pas mal gagné en notoriété sur la période étudiée (2019-2023). Les raisons ? On peut tenter de les expliquer.

Tout d’abord, le travail de communication (pour les fans, ainsi que pour nous, en tant que média), facilite le relai d’informations et la mise en avant de contenu relié au tournoi (sites web dédiés, contenus disponibles rapidement pendant et après les matchs). Ça paraît couler de source, mais ce n’est pas tout le temps le cas ailleurs et c’est donc franchement appréciable.

Il faut aussi évoquer la montée en puissance du basketball international, qui domine les récompenses individuelles en NBA et qui est bien plus familier des grands rendez-vous internationaux dans leur globalité. De quoi forcer les États-Unis à envoyer de meilleures équipes en termes de qualités individuelles et donc à créer plus d’engouement.

L’émergence de stars internationales comme Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama, dans une moindre mesure les frères Wagner, Jeremy Sochan… Tout ce phénomène n’est promis qu’à grandir ces prochaines années, renforçant encore l’attrait pour les compétitions FIBA. Et on sera bien évidemment au rendez-vous !