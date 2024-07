Dès les phases de poules, et alors que la cérémonie d’ouverture n’a même pas encore eu lieu, un record du monde est déjà tombé en tir à l’arc. Il est l’œuvre de l’archère Sud-Coréenne Lim Si-hyeon, et on allait clairement pas laisser cette info à l’abandon.

Seulement 21 ans, et déjà un record à son… arc, voilà la journée qu’a passé Lim Si-hyeon pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. De quoi faire pâlir Guillaume Tell.

Avec 72 flèches à tirer, chacune pouvant rapporter 10 points au maximum, l’archère en a envoyé 48 dans le centre de la cible, pour un total de 694, qui améliore de deux points celui de sa compatriote Kang Chae-young, établi en 2019. Pour vous donner une idée voici un parallèle basket : c’est un peu comme si Stephen Curry prenait brusquement feu et balançait un 23/26 à 3-points, ou un truc du genre à 21 ans… mais que personne n’était au courant car Adam Silver avait refusé de filmer les matchs.

The first #WorldRecord of #Paris2024. 🎉

Lim Si-hyeon 🇰🇷 shoots 694 out of a possible 720 to secure a new world best. 🎯#Archery | #OMEGA | #OMEGAOfficialTimekeeper pic.twitter.com/DcyFQ2o7M9

— The Olympic Games (@Olympics) July 25, 2024

Ce record du monde est donc forcément un record olympique de surcroît, et ce n’est que le début pour elle, qui est destinée à un avenir brillant dans sa discipline à force d’encore plus répéter ce geste que Jamal Murray.

Mais vous savez ce qui est encore plus invraisemblable dans l’histoire ? C’est que cette performance n’a tout simplement… pas été diffusée à la télévision, ni même filmée ! En effet, la décision du CIO était de ne pas enregistrer les premiers tours de cette discipline. Il n’y aura donc aucune trace de cet exploit, et on ne sait ainsi pas si Sébastien Flûte ou même Robin des Bois se sont immiscés dans ce premier tour. Lim Si-hyeon a écrit une page de l’histoire de son sport mais il sera difficile d’en retrouver la trace, et seuls les quelques présents à cette épreuve (disputée à huis clos) aux Invalides (et non pas sur… l’Arc de Triomphe) pourront témoigner et dire “j’y étais”.

L’essentiel est probablement ailleurs pour l’archère, qui s’empare évidemment de la première place au classement provisoire. Le but ? Y rester désormais, tout simplement.