On avait découvert le rugby à 7 hier après-midi, on est devenu fan aujourd’hui. Et si l’Équipe de France a subi les démarrages de feu des Fidjiens, elle jouera tout de même un quart de finale olympique ce soir face à l’Argentine !

La feuille de match à consulter juste ici

Incroyable sport que ce rugby à 7, et sachez juste que si Kyrie Irving jouait au “seven”, il ne serait même pas dans le Top 100 des meilleurs crosseurs.

Ce dernier match de poules ? Une défaite face aux spécialistes fidjiens, mais pas une catastrophe puisque les Bleus étaient déjà qualifiés pour les quarts après leur nul contre les Etats-Unis et leur victoire face à l’Uruguay hier. Un essai d’Aaron Grandidier et une transformation ratée par Jean-Pascal Barraque, puis l’égalisation de Jerry Tuwai, 5-5 à la mi-temps et les Yeux d’Émilie qui retentissent dans un Stade de France plein, ça c’est ma France. En deuxième mi-temps Stephen Parez est monstrueux des deux côtés du terrain mais Razaku et Nazova inscrivent deux essais, transformés par Veilawa et Teba.

Le virevoltant Andy Timo sauve enfin l’honneur et offre donc la deuxième place aux Bleus, qui les envoie tout droit vers un quart de finale contre les Argentins, ce soir à 21h30. On espère d’ailleurs que Théo Forner, blessé sur la première action du match, sera rétabli ce soir, et on exhorte donc la France toute entière à pousser derrière les Bleus pour ce premier très gros rendez-vous olympique chez les Tricolores.