C’est officiel depuis hier soir (en attendant de potentiels rebondissements), la NBA a validé une base de contrat avec Disney, NBC et Amazon Prime sur le marché américain pour la diffusion de la NBA entre 2025 et 2036.

Amazon Prime Vidéo récupère une partie des droits de la NBA en France à partir de 2025

La tentative de TNT de matcher l’offre d’Amazon avait relancé (un peu) le suspense autour des diffuseurs de la NBA. Comme attendu, la Grande Ligue est restée sur son premier avis en officialisant son partenariat avec Disney, NBC et Amazon Prime à partir de 2025 et jusqu’à 2036.

Séisme dans le monde des USA et du sport à la télé.

La NBA a annoncé l’officialisation d’un nouveau deal avec Walt Disney Company + NBC + Amazon Prime pour les saisons 2025/26 à 2035/36.

C’est la fin du partenariat avec TNT, donc la dernière saison du show « Inside the NBA ». pic.twitter.com/BGVfWWij4e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 24, 2024

Si cet accord est un sacré tournant aux USA, il aura aussi des répercussions en France. Selon Sacha Nokovitch du journal l’Equipe, le deal ne concerne pas juste la diffusion de la NBA aux US mais aussi dans l’Hexagone. Pour la France, Amazon Prime Vidéo a ainsi récupéré 66 matchs de saison régulière diffusés mais aussi la NBA Cup, l’intégralité du Play-In Tournament et un tiers des deux premiers tours des Playoffs, sans oublier une finale de Conférence chaque année et les Finales NBA sur six des onze années du bail. Un bonus de 20 rencontres de saison régulière est aussi présent dans l’accord, seulement pour le marché français.

À partir de 2025. 🏀

La @NBA est sur PRIME. pic.twitter.com/0TyPCaeB9X

— Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 25, 2024

Quid de beIN Sports ?

Chamboulement à venir pour les fans français ? Sachant qu’ils suivent la NBA depuis 2012 sur la chaîne beIN Sports, diffuseur exclusif de la NBA en France, la question suivante mérite d’être posée : beIN Sports va-t-il partager la NBA en France avec Amazon Prime Vidéo, ou bien se retirer totalement du marché ? La chaîne n’a pour le moment officialisé aucun nouveau contrat avec la NBA pour la poursuite de leur collaboration. Son monopole sur la balle orange en France semble donc sur le point de se terminer, mais il semble tout aussi prématuré d’affirmer que la NBA ne sera plus sur la chaîne partenaire en France depuis plus de 10 ans.

En fonction des prochaines discussions et des lots qui seront proposés, peut-être qu’on aura droit à un partage des droits entre beIN Sports et Amazon Prime Vidéo à partir de 2025/26, en attendant le dénouement tant attendu qui concerne la saison à venir, à savoir la 2024/25.

On va néanmoins suivre la réponse de TNT, grande perdante du nouvel accord et qui semble prête à envisager des actions judiciaires pour défendre ses droits.

De quoi promettre de nouveaux rebondissements dans un dossier qui semble décidément bien difficile à conclure.

Oho…

TNT n’a pas du tout l’air d’avoir apprécié l’accord de la NBA avec Amazon / Disney / NBC.

Réponse épicée de leur part via communiqué 🍿 (« we will take appropriate action » 👩🏼‍💼👨🏾‍⚖️) pic.twitter.com/sdlHcyeGL0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 24, 2024

