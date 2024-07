JO Paris 2024 : “J’AI ÉTÉ VOIR TEAM USA À LONDRES !!” (MINI-VLOG)

TrashTalk au plus près de Team USA, c’était un rêve et c’est devenu une réalité le temps d’un voyage à Londres. On vous fait partager ce moment mythique.

À l’occasion des JO de Paris 2024, Team USA était en déplacement à Londres pour y jouer 2 matchs d’exhibition ! L’occasion de faire le déplacement d’une vie, parler avec LeBron, checker Stephen Curry, et vous faire vivre de l’intérieur ce périple extraordinaire. Enfilez vos plus belles fringues londoniennes, sortez votre plus belle tasse de thé, voici le mini-vlog dédié à Team USA ! Un grand merci à USA BASKETBALL et la NBA pour cette aventure exceptionnelle !

10 minutes de vidéo à savourer pour tous, avec des images près des stars de l’équipe américaine. C’est cadeau !