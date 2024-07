A 24h de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la FFBB fait péter un nouvel épisode de sa web-série “All-Access – Puissance 4”. L’occasion de voir où les quatre Équipes de France en sont, à quelques heures du tournoi le plus important de la vie de tout ce beau monde !

Les filles du 5×5 et du 3×3, les gars du 5×5, les gars du 3×3.

Chacun prépare ses Jeux à sa manière, et les sélectionneurs et entraineurs Vincent Collet, Jean-Aimé Toupane, Yann Julien et Karim Souchu sont à pied d’œuvre pour cette dernière montée en puissance olympique.

De Bordeaux à l’INSEP, de Reims à Orléans et jusqu’à Lille et Paris, nos Bleues et Bleus préchauffent, avec le sourire mais non sans une énorme pression. Et cerise sur le gâteau, Franck Seguela et Laetitia Guapo qui s’en vont se faire un casse-dalle avec Manu Macron, ça en jette un peu quand même.

36 minutes pour voir Marine Johannes jouer au Loup à l’entraînement, pour voir Victor Wembanyama se faire masser et Sixtine Macquet faire des grimaces : c’est All-Access, et c’est offert par la FFBB !