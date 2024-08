Passé de Los Angeles à Philadelphie cet été, Paul George ne devra pas attendre très longtemps pour revenir en Californie sous son nouveau maillot des Sixers.

Mercredi 6 novembre 2024.

Notez bien cette date dans votre agenda. D’après Chris Haynes de Bleacher Report, les Clippers recevront ce jour-là les Sixers à l’Intuit Dome, un match qui marquera le grand retour de Paul George à Los Angeles.

Philadelphia 76ers star Paul George will make his return to LA for the first time to face his old team — the Los Angeles Clippers — on Nov. 6, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/YIEmdehCHl

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 13, 2024

Originaire de Palmdale (ville du comté de Los Angeles) et auteur de cinq saisons sous le maillot des Clippers, Paul George retrouvera son ancien public de L.A. dans la toute nouvelle salle des Clips.

On imagine que Paulo aura droit à un bel accueil de la part de son ancienne fanbase, lui qui voulait initialement rester à Los Angeles avant que des désaccords contractuels ne le poussent à signer chez les Sixers. Néanmoins, certains fans des Clippers n’ont peut-être pas oublié sa récente déclaration dans laquelle il a indiqué qu’il avait l’impression de jouer dans “l’équipe B” de Los Angeles.

En tous les cas, cette rencontre Clippers – Sixers (qui réunira potentiellement Kawhi Leonard, Paul George, James Harden, Joel Embiid et Tyrese Maxey) sera l’une des plus attendues du début de la saison NBA 2024-25.

__________

Source texte : Chris Haynes (Bleacher Report)