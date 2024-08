NBA Cup 2024 : phases de poule, final four, les dates à retenir !

La NBA va bientôt communiquer son calendrier pour la saison à venir, ce qui inclut également le programme de la NBA Cup, qui fêtera sa seconde édition en 2024. Celui-ci vient tout juste d’être dévoilé. Alors, qui pour succéder aux Los Angeles Lakers de LeBron James ?

Dates des phases de poule : 12 novembre au 3 décembre 2024

Dates des quarts de finale : 10 et 11 décembre 2024

Dates du début du final four : 14 décembre 2024 (jour des demi-finales)

Date de la finale : 17 décembre 2024

Matchs en antenne nationale :

The NBA today released its complete game schedule and national television schedule for Group Play of the Emirates NBA Cup 2024. These games will be played on Tuesdays and Fridays from Nov. 12 – Dec. 3.

Le rappel de la composition des poules, c’est juste ici

30 franchises NBA sur la ligne de départ mais une seule qui soulèvera le trophée le … prochain. En espérant ne pas avoir à mettre des lunettes de protection au moment de regarder les matchs cette fois (merci le parquet).

