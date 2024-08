Victor Wembanyama débutera sa seconde saison NBA à Dallas le 24 octobre

Alors qu’on devrait connaître le calendrier complet de la prochaine saison NBA ce jeudi, les infos continuent de tomber au compte-gouttes. On apprend notamment que Victor Wembanyama fera sa rentrée avec les Spurs du côté de Dallas pour y défier les Mavericks.

Victor Wembanyama an II. On est désormais à trois gros mois de la reprise NBA, trois mois avant de découvrir à quoi ressemblera la version sophomore de notre alien préféré dans l’Hexagone. All-Star Game, Défenseur de l’année, Playoffs, la hype est folle à l’idée de voir les progrès de Wemby dans les prochains mois, après sa médaille d’argent récupérée aux JO.

Selon Marc Stein, Victor Wembanyama reprendra avec les Spurs le 24 octobre, pour un derby texan chez les Mavericks.

The first game of Victor Wembanyama’s second NBA season — which doubles as Chris Paul’s official Spurs debut — is scheduled for Oct. 24 at Dallas, sources tell @TheSteinLine. Opening Night for both teams on a TNT Thursday.

C’est une affiche de gala pour une reprise, dans un American Airlines Center qui devrait donner de la voix pour la rentrée de Luka Doncic et Kyrie Irving. Ce premier match de la saison des Spurs marquera aussi les grands débuts de Chris Paul sous l’uniforme noir des éperons. Côté Dallas, ce match verra aussi les premiers pas de Klay Thompson en match officiel avec les Mavs. Il va sans doute falloir un peu de temps pour s’habituer à cette idée.

Un derby, une belle affiche pour débuter la saison II du show Victor Wembanyama. Allez, encore un peu de patience pour retrouver le ballon orange sur les parquets NBA.

