Le calendrier de la saison NBA 2024-25 devrait être dévoilé ce jeudi à 21h

Selon Marc Stein, la NBA devrait communiquer le calendrier complet de la saison 2024-25 ce jeudi à 21h.

On a encore la tête aux JO mais c’est bien sur la NBA qu’il va falloir se recentrer et très vite. Dès demain soir, on connaîtra le programme complet de la NBA pour l’année à venir. Les retours de certains joueurs chez leurs ex (LeBron à Cleveland comme d’hab), les affrontements entre rookies qui visent le titre de Rookie de l’année, le duel Wemby-Holmgren, les face-à-face entre Risacher, Sarr et Salaun, le classico Lakers – Celtics et bien d’autres. Bref, toutes les affiches qui vont nous intéresser de près. Avec l’annonce du calendrier, on entrera véritablement dans cette saison 2024-25, de quoi nous mettre l’eau à la bouche alors qu’il faut encore attendre 3 mois avant d’entendre le son du ballon orange sur les parquets NBA.

Full team-by-team NBA schedules for the 2024-25 season, I’m told, are poised to be released Thursday afternoon in the 3 PM ET hour.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq https://t.co/oWhyHNM7Fg

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 13, 2024