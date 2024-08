Libre de tout contrat après 4 saisons en NBA, Théo Maledon a décidé de revenir jouer en France. Le meneur s’est engagé avec l’ASVEL, son ancien club.

La NBA, c’est fini pour Théo Maledon, du moins pour le moment. Alors qu’il restait sur une pige aux Suns, où il a très peu joué, le meneur a décidé de retraverser l’Atlantique (comme Frank Ntilikina avant lui) pour retrouver un rôle plus important et un temps de jeu régulier. Maledon a fait parler ses premiers amours puisqu’il a rejoint l’ASVEL, là où il a fini sa formation et où il a lancé sa carrière professionnelle. Le club a confirmé la signature du joueur, sans mentionner la durée du contrat.

𝐓𝐡𝐞́𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐞𝐝𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞-𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐚̀ 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐧𝐞 !

Après quatre saisons passées de l’autre coté de l’Atlantique, le meneur international français fait son retour à LDLC ASVEL.

Alors qu’il ne récupérait que les miettes en NBA, Théo Maledon (23 ans) a désormais l’occasion de relancer sa carrière dans un club où il devrait obtenir de grosses responsabilités. De quoi renforcer ses chances de rejoindre les Bleus pour les prochains tournois internationaux. Après Melvin Ajinça, c’est un autre jeune talent tricolore qui vient renforcer le club cher à Tony Parker.

En 4 saisons NBA, Théo Maledon a disputé 177 matchs, pour des moyennes de 7,8 points, 2,8 rebonds et 2,9 passes décisives. Après une saison rookie prometteuse avec le Thunder, il a progressivement perdu sa place à OKC, avant un passage aux Hornets puis une courte pige aux Suns sur la fin de la saison 2023-24.

Source texte : ASVEL