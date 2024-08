Kevin Durant est déjà considéré par beaucoup comme le GOAT de la FIBA. Pourtant, son aventure sous la tunique de Team USA n’est peut-être pas terminée. Lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, le joueur des Phoenix Suns sera très proche de ses 40 ans, mais il n’exclut pas une participation à l’événement.

Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, LeBron James a participé au tournoi de basket-ball, à 39 ans, et a remporté le titre de MVP. Une source d’inspiration pour Kevin Durant qui aura le même âge lors des prochaines olympiades. L’ailier a déjà remporté quatre médailles d’or pour les Etats-Unis, il n’a plus rien à prouver sous ce maillot. Pourtant lorsque des journalistes lui ont demandé, en conférence de presse, s’il participerait aux olympiades de Los Angeles, sa réponse fut mystérieuse : “on verra”.

Four-time gold medalist Kevin Durant, USA Basketball’s all-time leading scorer, said, “we’ll see,” in terms of the possibility of playing in the LA 2028 Olympics. pic.twitter.com/0d7LvRS1G2

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) August 10, 2024

Et comme le joueur lui-même ne l’exclut pas, certains journalistes se mettent au pas. Dans un épisode récent de The Hoop Collective, Brian Windhorst a expliqué avoir fait sa petite enquête :

“Je ne pense pas que ce soit impossible de voir Kevin Durant jouer (à Los Angeles). J’ai parlé avec des officiels de Team USA et, à l’heure d’aujourd’hui, ils lui donneraient un oui provisoire.”

Comprenez qu’une place, pour le moment, lui est réservé sauf changement de scénario, ce qui en quatre ans est loin d’être à exclure.

Même à 39 ans, on ne doute pas de l’importance que Kevin Durant pourrait avoir pour l’effectif américain. C’est un joueur résilient qui est revenu d’une blessure au talon d’Achille comme on revient d’un rhume. Son jeu n’est pas forcément basé sur ses qualités athlétiques et son tir à mi-distance rentrera même lorsqu’il aura dépassé la barre des 70 ans.

Un terrain de basket-ball FIBA est plus petit, les minutes dans un match sont moindres et des systèmes défensifs peuvent être mis en place pour le “couvrir”. Tant de raisons de croire à une grande compétition du “Slim Reaper” dans la Cité des Anges.

Pour Kevin Durant, remporter une cinquième médaille d’or olympique consécutive et terminer par une breloque à la maison serait une image magnifique. Une manière de clore son chapitre en sélection de la meilleure des façons.

Cinq olympiades remportées de suite, du jamais vu dans le basket-ball masculin, Diana Taurasi ayant-elle réussi à le faire pour la sixième fois à Paris. Un exploit qui serait considérable pour l’ailier des Suns et qui renforcerait encore son dossier dans la conversation du GOAT de la FIBA.

Source texte : The Hoop Collective