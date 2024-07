Caitlin Clark est décidément d’une inconscience qui dépasse tout ce qu’on avait pu imaginer. Pour son vingt-sixième match de WNBA, elle a battu le record de passes décisives sur un match. Absolument dingue.

Alors comme dirait mon oncle, c’est balo, puisque malgré son match complètement inédit face aux Dallas Wings, Caitlin Clark a fini par perdre de peu cette nuit (93-101). Restée en jeu lors des 40 minutes de la rencontre, Clark a posté une performance à 24 points, 19 passes et 6 rebonds à 10/19 au tir. Sur les 38 paniers inscrits par son équipe, elle en a marqué ou assisté 29. Voilà pour la Clark-dépendance. Malgré la défaite et le gros double-double, le plus notable ce soir, c’est le record que Caitlin a fait tomber. Le plus grand nombre de passes décisives réalisées par une joueuse de WNBA auparavant était de 18, établi par Courtney Vandersloot le 31 août 2020. Eh bien il va falloir faire de la place puisqu’il y a un nouveau High Score : 19 caviars.

Dans un énième match dingue de sa part, Caitlin Clark a été omniprésente dans l’attaque des siennes. Avec cette performance, elle devient la joueuse qui aura eu besoin du plus petit nombre de matchs pour atteindre les 400 points et 200 passes en WNBA. Il en avait fallu 33 à Sue Bird, c’est plus qu’il n’en faut pour Caitlin Clark qui aura donc atteint ces chiffres au bout de 26 rencontres. Bonjour les moyennes de zinzin. En attendant on en a maintenant bel et bien la confirmation : Caitlin Clark amène bien plus à la table que du simple shoot à 3-points. Beaucoup, beaucoup plus.

Quasiment à elle toute seule, Caitlin Clark justifie la récente hausse des droits télé de la WNBA. La jeune sensation du basket féminin est un véritable miracle pour la ligue nord-américaine. Petit rappel au cas où, la plus grosse performance au scoring par une joueuse de WNBA est de 53 points… L’info pourrait être utile pour le futur.