Si vous collectionnez les cartes de basketball, vous avez sûrement déjà pas mal de cartes NBA de chez Panini, Upper Deck, Fleer ou Topps. Et parmi elles, des joueurs français ayant fait un passage en NBA. Les cartes à jouer et à collectionner produites par SlamDeck sont l’occasion d’étoffer vos sets de Frenchies avec des exemplaires édités en nombres très limités et sous le sigle de l’équipe de France. Si vous ne collectionnez pas (encore) les cartes mais que vous êtes fan de balle orange, voici une belle occasion de vous y mettre en bleu, blanc et rouge. Allez, présentation !

À la base, il s’agit d’un jeu de cartes basé sur les règles du basketball et sur les caractéristiques des joueuses et joueurs actuellement présents en équipe de France. On y joue et on s’y affronte à coup de Spanish Tactic, d’arbitrage maison, de facteur X, etc… Dès Noël 2023, un deck comprenant toujours les cartes à jouer mais également quelques cartes de légendes du basket tricolore – à collectionner – a été mis en circulation. Il s’agit donc d’un deck contenant des cartes de Victor Wembanyama, Marine Johannès, Gabby Williams, Nando De Colo, Rudy Gobert ou Romane Bernies, etc… mais aussi 10 légendes : Hervé Dubuisson, Paoline Ekambi, Antoine Rigaudeau, Boris Diaw, Isabelle Fijalkowski, Edwige Lawson-Wade, Jacques Monclar, Cathy Melain, Fred Weis et Yannick Souvré.

Deck de Noël 2023 – description

56 cartes en tout

32 cartes de joueuses et joueurs actuels

10 cartes de légendes

12 cartes de jeu

2 cartes de règles du jeu

Prix : 15€

Plus de photos et disponible sur le Shop TrashTalk ICI

Le coffret premium – collection Onyx

Lors du mois de juin dernier, SlamDeck a carrément sorti un coffret très premium avec 30 cartes, 15 joueurs et 15 joueuses de l’équipe de France. Des cartes de qualité, sur fond noir, de belles photos avec des maillots bleus ou des maillots blancs et le numéro en fond. On y retrouve les stars de nos sélections tricolores du côté féminin avec Marine Johannès, Sarah Michel ou Gabby Williams pour ne citer qu’elles. Même chose du côté masculin avec, en plus des cartes Wembanyama, Batum, Fournier ou Gobert, la toute première carte à collectionner du tout récent numéro 1 de Draft, Zaccharie Risacher ! Cette collection est appelée Onyx et il s’agit non plus de cartes à jouer mais bien de cartes à collectionner.

Édition limité à 1000 exemplaires

30 cartes

15 joueurs

15 joueuses

Prix : 30€

Plus de photo et disponible sur le shop TrashTalk ICI

SlamDeck est donc à l’origine d’un jeu cool, de cartes qui peuvent venir garnir une collection ou aider à la démarrer et qui ont déjà un sacré succès si l’on en croit les prix proposés pour certaines cartes à l’unité sur eBay ou Vinted notamment. Avis aux amateurs !