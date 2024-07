Steve Kerr maintient Joel Embiid en titulaire, désolé Anthony Davis

Plutôt décevant depuis le début de la préparation, Joel Embiid ne devrait pas craindre pour sa place de titulaire avec Team USA. Steve Kerr a maintenu sa confiance en son pivot, malgré les belles performances d’Anthony Davis.

Dans la vie, il y a les coachs qui s’arrachent les cheveux pour avoir un pivot digne de ce nom dans leur équipe, et puis il y a ceux qui doivent trancher entre deux immenses All-Stars. On l’aura compris, Steve Kerr appartient à la seconde catégorie. Depuis le début de la préparation américaine, le poste de pivot titulaire appartient à Joel Embiid, mais entre les perfs pas franchement grandioses de l’intérieur des Sixers et les entrées remarquées d’Anthony Davis à chaque match, beaucoup de voix se sont élevées pour voir la hiérarchie être modifiée.

L’idée étant de voir Anthony Davis débuter avec Team USA, où il a la particularité de connaître parfaitement le jeu de LeBron James, avec qui il partage le vestiaire aux Lakers. Autre point qui pourrait diminuer le temps de jeu de Embiid dans le futur, c’est l’incroyable solidité défensive de Team USA lorsque Bam Adebayo et Anthony Davis sont alignés ensemble dans la raquette. Ce duo a eu un gros impact pour faire couler à pic la Serbie hier.

Team USA outscored Serbia by 19 points when Anthony Davis and Bam Adebayo shared the court today.

Malgré cela, Steve Kerr ne semble pas vouloir changer ses plans. En interview, le coach de Team USA a expliqué qu’il souhaitait maintenir Joel Embiid avec LeBron James et Steph Curry parmi les titulaires, tout en réfléchissant aux deux noms à mettre à côté.

Steve Kerr says he’s keeping his Big 3—LeBron, Steph, and Embiid—in the starting lineup

“We’ve been looking at other guys around them and we obviously do have great options, but I like those three guys together.”

Ce qui signifie que malgré sa domination, Anthony Davis serait forcé de rester 6ème homme, un peu comme l’avait fait Dwyane Wade en 2008 avec Team USA. On verra si Steve Kerr change ses plans à l’approche du tournoi, mais pour le moment c’est bien le Process qui s’accroche à sa place dans le cinq.

