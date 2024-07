Isaiah Thomas mis à l’essai par les Milwaukee Bucks

D’après l’insider de The Athletic Shams Charania, Isaiah Thomas a pris part à un workout avec les Milwaukee Bucks à Las Vegas dans la journée d’hier.

Mais si y’a un été qui passe sans une rumeur sur Isaiah Thomas je pense sincèrement que la terre explose https://t.co/OvAoq7hx9i

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 17, 2024

Si un voyageur temporel remontait le temps et qu’en guise d’indicateur de temporalité, vous lui notifiiez qu’Isaiah Thomas était en train de travailler activement sur un hypothétique come-back en NBA, eh bien vous ne seriez pas d’une grande aide pour le conducteur de la DeLorean. Cela fait bientôt quatre longues années qu’IT essaye de convaincre un front office que sa candidature en tant que joueur NBA est viable, au moins sur le moyen terme, sans grand succès. Les blessures ont précipité la déchéance de sa carrière après son transfert de Boston. Le petit meneur n’a disputé que 116 matchs NBA sur les sept dernières saisons. Sur les quatre derniers exercices, il en est même à seulement 32. Des passages en G League, chez Team USA dans les périodes de qualification aux tournois majeurs, et c’est à-peu-près tout pour ce qui est de son actu.

Après un exercice 2023 complètement vide, il a pu disputer sept rencontres dont un match de Playoffs pour son retour avec les Suns cette année, pour des moyennes vraiment pas réjouissantes. Malgré cela, Thomas a été performant en G League. Et ça tombe bien, il se trouve qu’il avait emmené son fils à Vegas histoire d’avoir le grand privilège de regarder un match de Summer League en vrai. Les Bucks l’ont donc auditionné (Isaiah Thomas hein, pas son fils), en même temps que Justise Winslow, Hamidou Diallo, Will Barton et Jaylen Nowell dans un workout ambiance Nevada. Autant de guards qui se faufileraient bien dans le training camp de Milwaukee cet été et pourquoi pas dans sa rotation si on leur en donnait l’opportunité, histoire d’épauler Damian Lillard et de montrer qu’ils ont encore leur place dans la grande ligue.

Isaiah Thomas va-t-il connaître une onzième franchise NBA dans le Wisconsin ? Réponse dans les semaines à venir pour l’ancien top 5 MVP. À 35 ans, on a presque envie de dire que c’est maintenant ou jamais.

Source texte : The Athletic