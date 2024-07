Droits TV : la WNBA annonce un contrat de plus de 2 milliards de dollars sur 11 ans

Comme la NBA il y a quelques jours, la WNBA a elle aussi acté son nouveau contrat pour les droits télé. La Ligue féminine américaine obtient un chèque de plus de 2 milliards de dollars pour les 11 prochaines années.

Si vous aimez regarder la WNBA, il vous faudra aller du côté d’Amazon, de Disney ou de NBC à l’avenir nous apprend Mike Vorkunov de The Athletic. Les trois géants de la télé font partie du lot victorieux pour les droits d’image de la Ligue féminine américaine. Elles ont dû payer un joli chèque, à savoir 2,2 milliards de dollars répartis en 11 ans, soit environ 200 millions de dollars la saison.

2,2 milliards, c’est évidemment loin des 76 négociés du côté des garçons, mais c’est une hausse énorme par rapport au contrat actuel chez les filles. La WNBA gagnera cette saison 50 millions de dollars avec ses droits TV. Le prochain deal, qui débute pour la saison 2025-26 pourrait rapporter au moins 5 fois plus ! Il y a les 200 millions de dollars mentionnés ci-dessus mais The Athletic nous apprend que la WNBA pourrait encore négocier deux packages supplémentaires, qui pourraient rapporter un total de 60 millions par an, donc potentiellement 260 millions par an.

Ces chiffres en hausse ne sont pas vraiment une surprise puisque la WNBA est en pleine expansion. Les salles sont de plus en plus remplies, le merchandising explose, les abonnements aussi. Il y a l’effet Caitlin Clark, le coup de projecteur de Sabrina Ionescu au dernier All-Star Game, et petit à petit la Ligue féminine est en train de trouver son public. Nul doute que l’ascension est loin d’être terminée.

