La Summer League continue à Las Vegas ce mercredi, avec pas moins de huit matchs au programme. Celui qu’on regardera tout particulièrement ? Le Hawks – Lakers, avec Zaccharie Risacher, Bronny James et Cie.

Le programme du soir

21h : Mavericks – Heat

21h30 : Knicks – Kings

23h : Jazz – Raptors

23h30 : Hornets – Celtics

1h : Magic – Grizzlies

2h : Thunder – Suns

3h30 : Hawks – Lakers

4h : Cavaliers – Warriors

Après deux défaites contre Washington et San Antonio, Zaccharie Risacher aimerait bien goûter à la victoire en Summer League. Et qui de mieux que les Lakers de Dalton Knecht et Bronny James pour débloquer le compteur ? Outre le résultat collectif, qui est assez secondaire à Las Vegas, Risacher voudra surtout trouver de la régularité offensive. Le premier choix de la Draft NBA 2024 a montré des belles choses lors de ses deux premières sorties, mais aussi du moins bon.

18 points, 5 rebonds vs Washington (7/16 au tir, 3/9 de loin)

11 points, 5 rebonds vs San Antonio (4/12 au tir, 1/7 de loin)

Après la perf’ offensive catastrophique d’Alex Sarr la nuit dernière, on ne serait pas contre un match XXL de Zaccharie.

Les autres Français en lice ce soir