Maintenant que la NBA a acté les questions de droits télé, Adam Silver a expliqué que le prochain sujet qui pourrait être mis sur la table serait la création d’une nouvelle franchise. Des discussions seront lancées à l’automne 2024 pour voir la faisabilité d’une expansion de la Ligue.

Depuis des années maintenant, la question d’une nouvelle expansion de la NBA revient sans cesse. De nombreux noms sortent comme Las Vegas, Mexico, Montréal ou Vancouver et bien sûr un retour des Sonics du côté de Seattle. S’il se montre ouvert à cette idée, Adam Silver n’a jamais trop voulu se mouiller sur la création d’une nouvelle franchise. Entre les accords collectifs et les négociations de droits TV, le boss de la NBA avait déjà de quoi faire ces dernières années.

Maintenant que l’horizon se dégage un peu, le commissionner semble plus enclin à vraiment ouvrir le dossier expansion. De passage à Vegas ce mardi, le divin chauve a acté que des discussions seraient menées à l’automne, après avoir terminé définitivement les questions de droit télé.

The NBA will turn to a “consideration of expansion” after the league’s media rights deal is completed, commissioner Adam Silver said Tuesday in Las Vegas.

” Je pense que nous nous lancerons sérieusement cet automne dans le processus de prise de décision. Devons-nous nous agrandir ? Et si c’est le cas, combien d’équipes devrions-nous créer ? Et sur quels marchés devrions-nous nous pencher ?”

La dernière expansion en NBA remonte à 2004 avec les Charlotte Bobcats. Si la NBA se décide à ajouter 2 nouvelles équipes (pour équilibrer), cela pourrait entrainer de grands changements parmi les Conférences existantes. Si Mexico et Vegas étaient choisis par exemple (voire Seattle), elles seraient placées à l’Ouest, ce qui entrainerait le passage de deux franchises de l’Ouest dans la Conférence Est pour avoir le même nombre d’équipes de part et d’autres. Probablement Minnesota, Memphis ou New Orleans en l’occurrence. Les fans des Sonics vont peut-être bientôt voir leur rêve se réaliser.

