Evan Fournier, finalement en direction de l’EuroLeague ?

Evan Fournier est toujours agent libre, tandis que le mois de septembre arrive à grande vitesse. Alors que l’arrière se voyait mal quitter la NBA dès cette année, il semblerait que Vavane considère de plus en plus l’éventualité de jouer pour une équipe d’EuroLeague pour la saison à venir.

La redescente n’a pas été des plus simples, après avoir glané sa seconde médaille d’argent olympique cet été. Evan Fournier doit encore se trouver un club pour l’année à venir, et selon Eurohoops, les offres afflueraient surtout de l’Europe. Les équipes d’Espagne, de France et d’Italie surtout, seraient les plus intéressées par le profil du Français, qui de son côté prête apparemment de plus en plus d’attention à ces propositions. Evan n’a jamais joué ailleurs qu’en NBA sur les douze dernières années. Avant cela, il est passé par Nanterre et par Poitiers avant de se faire drafter en 2012.

Si l’ancien du Magic venait à rejoindre une équipe Européenne, on pense forcément à la possibilité de l’Olympiacos, dont Evan n’avait dit que du bien à l’occasion d’un tweet il y a quelques temps. Dans un quasi appel du pied pour le club Grec, Evan Fournier avait sous-entendu que cela ne le dérangerait pas de rejoindre l’équipe blanche et rouge s’il devait retourner sur le vieux continent. On va donc surveiller de très près ce qu’il se passe en Grèce sur les semaines à venir.

👀🔴 After the rumors that Evan Fournier is considering a move to Europe, we recalled this tweet from the Frenchman.

Would you like to see him in red and white?🤔 pic.twitter.com/qi7H1Knzmm

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 30, 2024

La légende de l’Equipe de France serait-elle partie pour revenir sur son continent natal ? C’est apparemment un scénario qu’il faut garder en tête d’ici au début de la saison d’après les dernières nouvelles. Aller profiter de la prestigieuse EuroLeague pour se relancer en club et avoir de grosses minutes, cela ne semble pas si fou comme idée après tout.

Source texte : Eurohoops