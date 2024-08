Vincent Collet et l’équipe de France, c’est terminé

Quinze ans et cinq mois après sa nomination à la tête de l’équipe de France, Vincent Collet quitte son poste de sélectionneur. Le coach le plus titré de l’histoire des bleus laisse derrière lui un palmarès inédit.

Selon Gabriel Pantel-Jouve, la Fédération française de basketball (FFBB) aurait indiqué le départ de Vincent Collet de son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Après la finale des Jeux Olympiques perdue contre les États-Unis, le coach avait lui-même laissé entendre que le tournoi signait la fin de son aventure bleue :

“Normalement, je termine. […] Ces quinze années ont été pour moi un grand privilège. J’ai eu la chance de gagner des médailles avec cette Équipe de France, d’être champion d’Europe en 2013, deux fois en finale olympique pour terminer. Donc je suis forcément heureux de tout ça.”

En 15 ans et 253 rencontres à la tête de l’EDF, Vincent Collet est devenu le sélectionneur le plus victorieux (179 victoires) et le plus titré de l’histoire de la sélection. Son palmarès affiche notamment :

Champion d’Europe en 2013

2x médaillé d’argent aux Jeux Olympiques (2020, 2024)

2x médaillé d’argent à l’EuroBasket (2011, 2022)

2x médaillé de bronze à la Coupe du Monde (2014, 2019)

1x médaillé de bronze à l’EuroBasket (2015)

🔚 Fin d’une ère équipe de France A : Vincent Collet ne sera pas reconduit en tant que sélectionneur de l’équipe nationale masculine.

🥇 Il était en poste depuis mars 2009. Il est le coach qui a le plus gagné de matches et de médailles à la tête des Bleus.

— Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) August 30, 2024

Pour le remplacer, le nom de Frédéric Fauthoux a été parmi les plus cités. L’actuel coach de la JL Bourg, papa de Marine, meneuse de l’EDF féminine, est également un ancien joueur international passé par le poste d’adjoint de l’EDF U16 en 2014. Si les noms de Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers), Guillaume Vizade ou encore Julien Mahé ont un temps été mentionnés, Fauthoux serait toujours en pôle position.

Avec les retraites internationales de Nicolas Batum et Nando de Colo, ainsi que le départ de Vincent Collet, l’équipe de France bascule définitivement vers une ère de jeunesse.

Source texte : Gabriel Pantel-Jouve