Après une nuit chargée en affiches en WNBA (5 matchs), le classement ne cesse de se resserrer à moins de trois semaines des Playoffs. Le groove collectif du Fever, la nouvelle victoire du Lynx ou le Storm qui sort les muscles en fin de match, voici tout ce qu’il faut savoir !

Gabby Williams et le Seattle Storm clutchs en fin de match

Défaites sur le fil face à Washington il y a deux jours, les filles de Seattle avaient besoin d’une victoire pour respirer un peu au classement. Mais pendant 40 minutes, le boulot monstre de Tina Charles, dont l’âge ne transparaît par sur les performances, leur a donné du fil à retordre.

Premier triple-double en carrière (19 points, 17 rebonds, 10 passes, 4 interceptions), et pas n’importe lequel pour la deuxième meilleure marqueuse de l’histoire de la ligue. Il a fallu les exploits d’une Jewell Loyd particulièrement inspirée du parking et l’intensité de la merveilleuse Skylar Diggins-Smith pour s’offrir un money-time irrespirable. C’est encore Loyd, à 23 secondes du buzzer, qui fait exploser la Climate Pledge Arena avec une bombinette à 3-points pour reprendre le lead.

Alors que le Dream a la possession pour égaliser ou passer devant, Gabby Williams surgit sur la ligne de passe pour intercepter la remise en jeu. Temps-mort Seattle, la victoire sécurisée derrière (85-81). Titulaire, la Française a été plus que précieuse en défense pendant ses 32 minutes sur le parquet.

INTERCEPTED BY GABBY 😤 pic.twitter.com/KFNm1mOqsO

— Seattle Storm (@seattlestorm) August 29, 2024

Avec un petit match d’avance sur les Aces d’A’ja Wilson (18-12), Seattle (19-11) peut croire en ses chances de conserver la 4e place du classement.

Minnesota nouveau dauphin, Indiana en chasse de la 6e place

Aucun doute, le Lynx est l’équipe la plus en forme de la ligue. Jamais menées si ce n’est d’un panier au début du premier quart-temps, Napheesa Collier (12 points, 8 rebonds, 5 passes) et ses coéquipières ont maté le Mercury sans forcer. En plus du bel effort collectif – 25 passes décisives cette nuit – la raquette de Minny a su prendre ses précautions pour museler Brittney Griner.

Depuis le retour de la WNBA mi-août, le Lynx est tout simplement… invaincu. Sept victoires de suite, dont les six dernières d’au moins 10 points. A moins de trois semaines de Playoffs, personne n’a envie de croiser le nouveau dauphin du Liberty.

SEVEN. IN. A. ROW. 🙌 pic.twitter.com/ujb3oS9Uqc

— Minnesota Lynx (@minnesotalynx) August 29, 2024

Autre équipe qui fonctionne à merveille depuis deux semaines : le Fever. En plus d’une Kelsey Mitchell décidément sur sa planète (23 points), les joueuses Indy prouvent jour après jour qu’elles n’ont peur de rien, même pas d’un Sun deuxième du classement avant le match.

L’adresse de Lexie Hull, les travaux d’Aliyah Boston à l’intérieur ou la distribution de Caitlin Clark, tout le monde met la main à la patte pour contribuer aux progrès de l’équipe. 7 succès sur les 10 dernières rencontres, le Fever remonte à moins d’un match du Mercury, avec l’idée de chiper la 6e place dès que l’occasion se présente.

Avec trois bombinettes du parking, Clark s’est même fait un plaisir de battre le total de tirs à 3-points inscrits dans une saison rookie (85). La liste de ses records en WNBA commence à s’allonger sérieusement.

The moment Caitlin Clark broke the WNBA rookie single-season three-point record 😤 pic.twitter.com/wSgZjj1wLp

— SportsCenter (@SportsCenter) August 28, 2024

