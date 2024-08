WNBA : Gabby Williams a rejoué cette nuit avec le Seattle Storm !

Trois rencontres cette nuit en WNBA, avec en principale actualité le retour officiel sur les parquets US de Gabby Williams avec Seattle. Pour son premier match de la saison en WNBA, la Française s’est inclinée de justesse face aux Washington Mystics.

Signée la semaine passée jusqu’à la fin de la saison, Gabby Williams a retrouvé Seattle cette nuit pour son premier match depuis la fin des Jeux Olympiques. À l’instar de ses coéquipières australiennes et américaines, la Française a été honorée pour sa médaille aux JO. On retrouvait d’ailleurs du très beau monde en tribunes avec la légende du Storm Sue Bird mais aussi le Hall of Famer Lenny Wilkens.

The only team in the W with Olympians on all three medal-winning teams 🥇🥈🥉

Congratulations and welcome home to Sami, Ezi, Gabby, and Jewell! pic.twitter.com/E7fL4qrIZY

— Seattle Storm (@seattlestorm) August 27, 2024

An intersection of legends 🏀🐐 pic.twitter.com/WNbM3wEkPD

— Seattle Storm (@seattlestorm) August 27, 2024

Celle qui porta les Bleues jusqu’à la médaille d’argent à Paris a commencé sur le banc mais a disputé 25 minutes, compilant 3 points, 4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Si l’adresse n’a pas répondu présent, l’impact défensive de l’arrière tricolore est toujours là, tout comme son énergie débordante et son envie de faire jouer les copines. Gabby Williams doit aussi s’habituer à un nouveau rôle, en sortie de banc et en retrait dans la hiérarchie offensive par rapport à ce qu’elle connait avec la sélection ou en France la saison passée. Ses coéquipières n’ont d’ailleurs pas brillé au shoot. Jewell Loyd et Nneka Ogwumike ont compilé un 9/32 au tir.. et malgré tout Seattle n’a perdu que de deux points. C’est malgré tout une très mauvaise opération pour le Storm, qui perd face au 10ème à domicile. De quoi rendre la 4ème place de la Conférence aux Aces de Las Vegas, qui n’ont pas joué cette nuit.

Gabby Williams in this season’s Seattle Storm debut 🔥

pic.twitter.com/K65jiYTB9p

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 27, 2024

Les autres résultats de la nuit en WNBA :