Nikola Vucevic se voit encore jouer quatre ans avant la retraite

Parmi les convives du match de retraite de Goran Dragic, Nikola Vucevic était présent. L’occasion pour le pivot du Monténégro de rendre hommage à son ami slovène, de revenir sur les dernières saisons des Bulls et de parler de son plan de retraite sur quatre années.

Est-ce que le jubilé de Goran Dragic a fait penser à la retraite à tout un tas d’autres vétérans NBA ? Possible. Nikola Vucevic, notamment, était parmi les invités du meneur pour son match d’adieux. Le pivot des Bulls est revenu après la rencontre sur le niveau de greatness de Dragic :

Le triple All-Star a également eu l’opportunité de s’exprimer sur ses saisons disputées avec les Chicago Bulls. Dans l’Illinois, les grandes ambitions du début du projet n’ont jamais vraiment été approchées, et Vucevic est l’un des derniers survivants du projet originel :

“Depuis la blessure de Lonzo Ball, nous n’avons pas été capables d’aller chercher les résultats qu’on aurait pu obtenir. Ça nous a beaucoup perturbés. Quand il jouait, on était au top de l’Est pour un moment, ce qui n’était peut-être pas un résultat réaliste. Avec lui, on se serait battu pour n’importe quoi entre la troisième et la sixième place… On a essayé avec de jeunes joueurs, et on a eu de nombreuses blessures. Les rumeurs de transfert nous ont aussi affectés, ça nous a empêchés d’aller chercher les résultats qu’on pensait pouvoir atteindre. Et quand les résultats ne suivent pas, les changements arrivent. DeRozan est parti, Caruso est parti, l’équipe s’est rajeunie, et ils voulaient aller dans une direction différente. On verra comment se déroule la saison, et ensuite des décisions seront prises en fonction”

– Nikola Vucevic