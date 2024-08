Robin Lopez, la terreur des mascottes NBA, était présent au jubilé de Goran Dragic à Ljubljana. A 36 ans, le pivot vétéran a confirmé à cette occasion qu’il n’était pas impossible qu’il prenne sa retraite dans un futur proche après sa dernière saison avec les Milwaukee Bucks. Mais le frère de Brook a aussi mentionné un potentiel move en Euroleague.

Il faut croire que l’air de la Slovénie couplé à la présence de toutes ces légendes de l’Euroleague est capable d’amener des vétérans de NBA à reconsidérer leurs choix de fin de carrière. Interrogé après le match de départ à la retraite de Goran Dragic où il était invité, Robin Lopez a bel et bien ouvert la porte à l’Euroleague pour la fin de sa carrière :

“C’est une alternative que je considère, absolument. Je sais à quel point les fans sont passionnés et à quel point le niveau de basketball est haut là-bas” – Robin Lopez

Il faut dire que lors de ses piges à Milwaukee, Robin Lopez côtoyait deux grands fans de la compétition au sein du vestiaire, ce qui a pu lui donner quelques idées. Les deux Grecs des Bucks ont fait en sorte que RoLo s’éduque, à coups de matchs du Panathinaikos :

“J’en ai regardé un petit peu. Thanasis et Giannis Antetokounmpo m’ont fait regarder leur petit frère” – Robin Lopez

Un appel du pied au club de Kostas Antetokounmpo, champion d’Euroleague en titre ? Simple dédicace ? La venue du pivot frisé en Euroleague fait sens en soi. Ses hooks, son jeu proche du panier, ses capacités au rebond, font de lui un joueur intéressant pour un coach d’Euroleague. Après seize années dans la ligue nord-américaine, le seven footer a bien mérité d’aller s’éclater quelques saisons en Europe avant de partir à la retraite.

Robin Lopez mic’d up vs his brother Brook is pure comedy 🤣🎙️ pic.twitter.com/UGSNQHYvUC

— NBA (@NBA) December 22, 2022

Source texte : BasketNews