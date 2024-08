Anthony Edwards recadré par Magic Johnson après ses propos sur les anciens joueurs NBA

Il y a quelques jours, Anthony Edwards avait remis en cause le talent des anciens joueurs NBA. Des propos qui sont mal passés chez Magic Johnson. Le meneur des Lakers époque Showtime n’a pas manqué de balancer une petite réponse pour remettre Ant’ à sa place.

En NBA comme dans beaucoup d’autres ligues, on aime à comparer les joueurs et aussi les époques. Combien de fois avons-nous entendu des anciens joueurs dire que la NBA actuelle est “soft” ou qu’ils marqueraient plus de 30 points par match s’ils jouaient à l’époque moderne ? Les époques changent, les styles de jeu changent mais pas ces petits débats de comptoir où on aime prouver que sa génération est la plus brillante du lot…

Il y a quelques jours, Anthony Edward avait suivi cette mode en rabaissant les qualités des joueurs de l’époque Michael Jordan, à l’exception de MJ.

« Je ne regardais pas la NBA à l’époque, je ne peux donc pas en parler. Ils disent que c’était plus dur à l’époque qu’aujourd’hui, mais je pense que personne n’avait de talent à l’époque. Michael Jordan était le seul à avoir du talent, vous voyez ce que je veux dire ? C’est pourquoi, lorsqu’ils ont vu Kobe [Bryant], ils se sont dit « Oh, mon Dieu ». Mais aujourd’hui, tout le monde a du talent ».

Un tacle en bonne et due forme aux joueurs des 80’s et 90’s qui n’est pas resté sans réponse. Magic Johnson, joueur iconique des Los Angeles Lakers et superstar de la période en question, a profité d’une apparition publique pour recadrer le joueur des Wolves. Des propos rapportés par Noleash TV.

“I never respond to a guy who’s never won a championship… He didn’t win a college championship, I don’t even know if he won a high school championship.”

Magic Johnson didn’t hold back while responding to Anthony Edwards’ comments 👀😳

(via https://t.co/gnCFAy8D5B / IG)

“Je ne réponds jamais à un type qui n’a jamais gagné de titre. Il n’a pas gagné de titre universitaire ; je ne sais même pas s’il a gagné un titre au lycée.”

Magic tacle donc son jeune pair en citant son faible palmarès en carrière, à l’inverse de lui qui a remporté 5 titres de champion NBA mais aussi le titre NCAA. Johnson semble néanmoins oublier que Edwards a tout de même un titre à son palmarès puisqu’il vient tout juste de remporter l’or olympique avec Team USA aux JO.

