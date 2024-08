Deux petits matchs la nuit dernière en WNBA, mais une tonne de rebondissements. Entre la nouvelle moisson d’Angel Reese, la leçon de tanking des Sparks ou le buzzer-beater d’A’ja Wilson, tour d’horizon de ce qu’il s’est passé !

A’ja Wilson sort les Aces du piège Chicago au buzzer

Depuis la reprise en WNBA, les Aces tirent la tronche. Quatre défaites en cinq matchs, une défense trop friable et un sentiment de frustration qui monte petit à petit. Le premier quart-temps (12-17) contre le Sky n’a pas rassuré, nouvelle soirée compliquée en vue.

D’abord en panne d’adresse derrière l’arc, l’équipe de Vegas s’accroche dans une rencontre marquée par la maladresse. A’ja Wilson, Chelsea Gray et Kelsey Plum combinent pour 18/57 au tir, la faute notamment à une Kamilla Cardoso impériale en protection d’arceau (5 contres). Un 3-points gigantesque de Chennedy Carter ramène le Sky à égalité à 1,1 seconde du buzzer, c’est tout l’Illinois qui explose en sentant le momentum de leur côté.

Il fallait une super-héroïne pour sauver la soirée. Ça tombe bien, A’ja Wilson avait un dossier MVP à épaissir. Malgré ses galères au shoot (8/28), la MVP du tournoi olympique est trouvée dans la raquette et parvient à caler un lay-up parfait sur le buzzer. Bang bang, 77-75, fin du match. Il fait froid à Chicago. Bam Adebayo, dont on connaît la proximité avec la star des Aces, a visiblement adoré et ne s’est pas privé d’envoyer un message d’amour à la star du jour.

L’excellent match de la paire Carter – Cardoso n’a pas permis au Sky de s’imposer. Il reste que l’équipe de Windy City a montré un sacré cœur, symbolisé par une Angel Reese toujours aussi insaisissable. Nouveau chantier pour la rookie la nuit dernière (11 points, 22 rebonds) qui signe un troisième match consécutif à au moins 20 rebonds, du jamais-vu dans l’histoire de la WNBA.

Los Angeles Sparks : le tanking donne des ailes

Les Sparks (12e) qui affrontent les Wings (11e), c’est le choc des cancres de la WNBA. Le vainqueur amenuise ses chances d’obtenir le précieux choix de la Draft 2025, le vaincu se rapproche un peu plus de Paige Bueckers. Alors quand Los Angeles mène 92-73 à la fin du troisième quart-temps, il faut trouver un moyen d’épicer la soirée.

Ça tombe bien, les Californiennes sentent tout de suite un pic de fatigue et lâche la pédale d’accélérateur. L’écart fond de 19 points à 15, puis 10, puis 5… mais il ne reste à ce moment-là plus qu’une minute de jeu. Les Wings de Arike Ogunbowale (33 points) et Natasha Howard (30 points) ne se font pas prier devant ce beau cadeau. Elles ponctuent un run de 40-18 (!) en dix minutes pour s’adjuger une victoire de trois petits points. Du grand art.

Leçon de tanking, LA peut rentrer à la maison avec un masque qui pleure mais un sourire intérieur. Quand Paige Bueckers débarquera dans quelques mois, certains s’en souviendront peut-être. La dernière place est plus que jamais droit devant.

