Danilo Gallinari n’a pas dit adieu à la NBA (mais qu’en pense la NBA ?)

Danilo Gallinari n’a toujours pas été signé par une équipe NBA, pourtant, il n’envisage pas encore de retourner sur le Vieux Continent. L’Italien souhaite disputer une 17e saison dans la Grande Ligue afin de rallonger encore un petit peu plus, une aventure exceptionnelle.

Le temps passe et passe et passe et à peu près tout à changer. Depuis la dernière saison de Danilo Gallinari en 2007-08, le joueur est devenu référencé sur la plus grande scène du basket-ball mondial. Depuis 16 ans, le grand dadais s’éloigne des raquettes NBA pour leur faire du mal. Il les écarte régulièrement, mais sait également se faire respecter à mi-distance voire au cercle lorsqu’il le faut.

Simplement, depuis sa blessure survenue à l’été 2022, il n’a plus exactement le même rendement et vient de vivre deux saisons plus compliquées qui ont fait, qu’à l’heure actuelle, l’Italien n’a toujours pas de contrat dans la Grande Ligue. Ses limites défensives sont notamment de plus en plus importantes avec l’âge. Interrogé par La Repubblica, l’ailier-fort a évoqué sa situation :

“Un retour en Italie ? Non pas encore. Il y a toujours du temps pour moi sur le marché des transferts. Tout peut arriver n’importe quand. Je pourrais signer dans n’importe quelle équipe à condition qu’elle soit compétitive !”

Même si sa dernière expérience a eu lieu à Milwaukee, Danilo Gallinari a joué à Washington puis Detroit juste avant ça. Peut-être des aventure qui ont vacciné l’Italien contre les franchises de bas de tableau.

Alors quelle équipe de la Grande Ligue a besoin d’un grand shooteur expérimenté sur son banc de touche ? Rome et Milan peuvent encore atteindre, Gallo n’a pas terminé son rêve américain.

