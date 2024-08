Il en aura manqué un tout petit peu, à nos quatre valeureuses françaises. Défaite en finale de la Coupe d’Europe de 3×3 contres de beaucoup trop solides espagnoles, oui, mais très franchement, le week-end est très réussi pour les Bleues alors bravo mesdames, soyez tristes c’est normal mais soyez fières de cette belle médaille d’argent.

La boxscore de cette finale un peu compliquée pour nos Bleues c’est juste ici

Gracia Alonso De Armino, Juana Camilion, Vega Gimeno, Sandra Ygueravide. Si ces quatre là vous disent quelque chose c’est normal, puisque les quatre Espagnoles présentes sur cette Coupe d’Europe de 3×3 étaient aussi du voyage Place de la Concorde il y a moins d’un mois. Oui, les quatre. Logique donc de voir la Team Spain aller taper la médaille d’or à Vienne, tant le talent et les automatismes sont là, et ce malgré une belle opposition des Bleues, un poil plus en bout de course que leur adversaire du jour, après une demi-finale héroïque ce midi contre les Pays-Bas.

Marie-Eve Paget, Camille Droguet, Noémie Brochant et Marie-Michelle Milapie avaient pour objectif de redorer un peu le blason du 3×3 féminin français après des JO ratés, et on peut donc dire que c’est chose faite après ce très beau tournoi, et cette unique défaite contre un groupe en mission et bien trop rôdé pour qui que ce soit sur cette fin août.

VICE-CHAMPIONNES D’EUROPE 🥈

La France s’incline face aux vice-championnes olympiques et décroche la médaille d’argent 👏🇨🇵#3x3Europe | @FIBA3x3 pic.twitter.com/ib6SpZdE37

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) August 25, 2024

Une nouvelle médaille pour le 3×3 français, ça commence à faire une sacrée étagère, avec le nom de Marie-Eve Paget – bien souvent – comme dénominateur commun.

Une dernière fois bravo mesdames, bravo messieurs aussi et à très vite pour tout ce petit monde, entre la Chine et la France, entre la fin du World Tour et des World Series et la reprise de la LFB, entre le demi et le tout terrain.