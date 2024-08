L’Équipe de France féminine de basket 3×3 jouait à 12h une demi-finale de Coupe d’Europe fac eaux tenantes du titre hollandaises. Et si les filles de l’EDF devaient hériter d’un nouveau surnom, ce serait peut-être… les Braqueuses 2.0.

La boxscore complète de cette demi-finale hallucinante c’est juste ici !

Incroyable shot d’émotions à Vienne, avec la victoire ce midi des Bleues face aux très solides joueuses des Pays-Bas.

Un match pourtant bien mal embarqué, avec très vite des fautes sifflées contres les Françaises, comme hier en quart face à l’Autriche, sauf que cette fois-ci l’adversaire est autrement plus coriace. A 12-7 Pays-Bas avec 3,30 à jouer et déjà 8 fautes – bientôt 10 – pour les Françaises, on se dit alors que Vienne c’était cool mais que ça valait pas la Concorde non plus…

Sauf qu’à la Concorde il y avait une certaine Marie-Eve Paget, et que Marie-Eve Paget est apparemment venue en Autriche pour une mission bien précise.

Un énorme deux pour revenir à 13-14, deux autres paniers pour repasser devant, celui de l’égalisation à 14 secondes de la fin et celui de la victoire à 4 secondes du buzzer avant l’ultime interception de Camille Droguet. Les Françaises sont en finale après être revenues de nulle part contre l’une des meilleures équipes d’Europe, et si Dominique Gentil a été fête hier soir tel un GOAT du 3×3 français, Marie-Eve Paget a, une fois de plus, posé quelques tirets dans la catégorie des meilleures joueuses de 3×3 de toute l’histoire de France.

L’Équipe de France jouera une finale européenne ce soir à 19h05 face à l’Espagne, caramba encore elles, mais ça c’est une autre histoire. L’histoire qu’on vous raconte, là, tout de suite, c’est celle d’une reine de la discipline qui tracte la nouvelle génération vers les sommets. Alors bravo la reine, et farcissez-vous ces Espagnoles ce soir, non de non.