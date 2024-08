Ce midi, les yeux du basket français devront être tournés vers Vienne. Non pas pour sa grande roue et ses foodtrucks mais bien pour les demi-finales de la Coupe d’Europe de 3×3, qui opposeront – entre autres – la France et les Pays-Bas dans le tableau féminin. 12h, devant le 3×3. Et vous, vous mangez quoi ?

Marie-Michelle Milapie, Camille Droguet, Noémie Brochant, Marie-Eve Paget.

Quatre filles dans le vent, on espère qu’il n’y en aura pas trop à Vienne, quatre filles qui tenteront ce midi de venger les mecs à deux égards. Déjà, il faudra représenter le maillot, après la défaite des gars hier en quarts de finale face à la Lituanie. Puis, ensuite, il faudra faire oublier aux fans la défaite des gars contre les Pays-Bas en finale des Jeux. Mais tout ça n’a – un peu – rien à voir, alors parlons plutôt de ces quatre conquérantes, jusque-là parfaites dans la compétition et qui devront l’être encore plus tout à l’heure face aux championnes d’Europe en titre.

Marie-Eve Paget représente l’expérience et reste la meilleure solution au monde lorsque vous avez besoin d’être sauvé. Noémie Brochant n’a pas raté un tir depuis les années 60. Camille Droguet est au moins aussi polyvalente que LeBron, et Marie-Michelle Milapie n’a encore trouvé personne à Vienne capable de la freiner. Ce que l’on peut dire de Loyce Bettonville, Janis Boonstra, Noortje Driessen et Kiki Fleuren ? Déjà qu’on ne les connaissait pas il y a trois jours, et que ça nous suffit pour dire qu’elles n’ont rien à faire en finale de cette Coupe d’Europe.

Ça c’est de l’analyse, mais nous on est aussi (surtout) là pour donner de la force aux Bleues, alors rendez-vous à 12h pour pousser devant l’écran (match retransmis sur l’équipe TV et/ou l’équipe live selon leur degré d’information). Et pour la question posée en titre et en intro, ici ce sera spaghett’ boulett’.