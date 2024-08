On vous l’avait annoncé hier matin, la soirée allait être “spéciale” au Target Center. La victoire du Lynx grâce à l’énième perf de MVP de Napheesa Collier a été la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, lui, avait été pâtissé par la légende Maya Moore.

Son n°23 est désormais bien installé tout en haut du Target Center, aux côtés des autres légendes de la franchise. Rookie de l’année, quatre fois championne WNBA, MVP en 2014, double-médaillée d’or olympique… ceci constitue environ un tiers de son palmarès, l’un des plus beaux de l’histoire de la Ligue féminine américaine. Les témoignages dans sa vidéo de présentation ont le mot “gagnante” comme point commun, tout comme le fait que Maya n’avait peur de rien sur le terrain comme dans la vie. Une femme qui est allé cherché de grandes victoires mais qui avait aussi de très grands combats, elle qui a stoppé sa carrière en 2019 alors qu’elle était dans son prime, pour se rapprocher de son combat pour une meilleure justice sociale. Une grande joueuse, une grande dame, qui avait donc évidemment sa place là haut, tout en haut de cette salle de Minneapolis qui avait logiquement fait le plein hier…

The moment we all been waiting for 🥹

4x WNBA Champion Maya Moore-Irons #23 jersey officially hangs in the rafters at Target Center right where it belongs

A legend on and off the court 💐 pic.twitter.com/rW5FXOCX50

— WNBA (@WNBA) August 25, 2024

Job well done, #23 💙#ThankYouMaya pic.twitter.com/WOt92JkO5c

