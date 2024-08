WNBA : le maillot de Maya Moore sera retiré par le Lynx cette nuit

En amont de la rencontre face au Indiana Fever, le Lynx va honorer l’une de ses plus grandes légendes ce samedi 24 août. Le numéro 23 de Maya Moore, légende 4 fois titrée avec Minnesota, sera retiré et élevé au plafond du Target Center.

L’affiche alléchante entre un Fever (7e) en pleine forme et un Lynx (3e) invaincu depuis 5 matchs n’est pas le moment le plus attendu de la soirée. Certes, les géniales Caitlin Clark et Napheesa Collier vont se livrer une bataille mémorable, mais le cœur des fans de Minny sera ailleurs.

La femme de la soirée, c’est Maya Moore.

Sélectionnée en premier choix de la Draft 2011 par le Lynx, Moore n’a pas attendu longtemps pour poser les jalons de l’une des plus grandes carrières de l’histoire du basketball féminin. Dès sa saison rookie, elle empoche le ROY et décroche… un titre WNBA. Au cours des 8 années de sa carrière, elle réécrit les contours du mot “victoire” en ne remportant pas moins de 4 bagues. Le CV de Maya Moore est également garni d’un titre de MVP des Finales, du MVP 2014 de saison régulière, de 6 sélections All-Star (pour 3 ASG MVP) en plus d’une nomination dans le Top 25 de l’histoire de la WNBA. Rien que ça.

Le palmarès est immense (on mentionne à peine deux médailles olympiques), la joueuse encore davantage. En défense, grâce à son tir en suspension ou ses merveilles derrière la ligne à 3-points, l’ailière laisse un souvenir impérissable aux fans de basket dans le monde entier.

two days until No. 23 is retired forever. pic.twitter.com/Pu8zbIHr50

— Minnesota Lynx (@minnesotalynx) August 22, 2024

Mais 2018, au beau milieu de son prime, Moore décide de mettre sa carrière entre parenthèse. Dans l’objectif de réformer le système de justice aux États-Unis, la joueuse raccroche temporairement les sneakers à 29 ans, et ne reviendra jamais dans la grand ligue. Pour plus de détails sur son combat loin des parquets, un article made in TrashTalk est à retrouver ici :

Maya Moore a officiellement dit au revoir au basketball en 2023. Déjà honorée la nuit dernière avec les Hall of Famers de la franchise, la légende de Moore sera à jamais élevée au plafond du Target Center de Minneapolis ce samedi face au Fever de Caitlin Clark.

À plusieurs occasions, Clark avait d’ailleurs nommé Maya Moore comme l’une de ses plus grandes inspirations dans l’histoire du basket. La rencontre entre les deux, alors que la jeune meneuse était encore en NCAA, n’a pas pris une ride.

It’s 9:30 a.m., but the stars are out in Iowa City. @MooreMaya x @CaitlinClark22 #Hawkeyes pic.twitter.com/0tc7xzLeTm

— Iowa Women’s Basketball (@IowaWBB) March 3, 2024