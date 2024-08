Dans un match à deux vitesses, les filles de l’Équipe de France ont vaincu les hôtes autrichiennes et l’ambiance de Vienne et sont donc qualifiées pour les demi-finales de cette Coupe d’Europe de basket 3×3. Dernier carré, on y est !

La boxscore de ce quart de finale géré comme des patronnes c’est juste ici !

Marie-Eve Paget, Noémie Brochant, Marie-Michelle Milapie et Camille Droguet nous auront offert un match en deux actes.

Le premier ? On se regarde, on se renifle, on fait pas mal de fautes mais on fait mal à l’adversaire. Peu de points marqués, pas mal de points encaissés, mais on le sait un match de 3×3 c’est long, c’est stratégique aussi.

Deuxième acte donc, les Bleues ont été menées assez largement mais à partir de 12-11 Autriche la vraie vie va reprendre son cours, une vie où la France du basket 3×3 domine. De 11-12 à 21-14, pour les non matheux ça fait 10-2, l’accélération française est un ouragan. Avec un compteur fautes pourtant au max nos filles deviennent intenables en défense et punissent en attaque. Noémie Brochant lâche un nouveau clinic de loin, Marie-Eve Paget lâche LE tir qui tue les espoirs autrichiens pour passer de 14-12 à 16-12, alors que Droguet et Milapie enchainent les ficelles, pas de jalouse.

Bravo les Bleues ❤️

Rendez-vous demain à 12h pour la demi-finale face aux Pays-Bas ⚔️#3x3Europe | @FIBA3x3 pic.twitter.com/eff85G9ROE

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) August 24, 2024

Une victoire assez “tranquille” au final, le terme est un peu exagéré parce qu’elles en ont bavé évidemment, mais le scénario du match est rassurant avec des filles très sereines et très sérieuses. Demain à 12h les Bleues auront droit à un test énorme face aux championnes d’Europe en titre hollandaises, à 12h tout pile. Parfait, faut juste réfléchir à ce qu’on va faire à bouffer pour grignoter devant le match.