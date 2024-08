On aurait voulu que le merveilleux tournoi olympique trouve une petite sœur avec cette Coupe d’Europe, mais Aurelijus Pukelis et les Lituaniens en ont décidé autrement…

La boxscore complète de ce match à oublier c’est juste ici

Après une phase de poules assurée et rassurante, ce quart de finale avait tout du match piège. Déjà car un quart de finale reste le tournant d’un tournoi en général, puis surtout car la Lituanie, de tous temps, est une équipe qu’on préfère avoir en photo qu’à table. Aurelijus Pukelis notamment, 2m05 de cannibalisme généralement accompagné de trois snipers professionnels.

Cette Coupe d’Europe n’aura pas manqué à la règle et, malheureusement, mis à part une énorme crêpe signée Seguela sur Cannibalus Pukelis, Seguela, Djoko, Oger et Wilson n’auront jamais vraiment réussi à rentrer dans leur match. De la maladresse, ça arrive, alors qu’en face on s’est dit à plusieurs reprises que ces Lituaniens n’allaient décidément rien rater…

A l’arrivée une défaite sans jamais n’y avoir trop cru, nous en tout cas, une défaite explicable de pas mal de manières. Une défaite qui n’a rien d’un drame en sortie d’un été de toute façon historique pour le basket 3×3 français, avant la demi des filles demain (12h face aux Pays-Bas), dernières Tricolores en lice pour faire de ce trip viennois une réussite. Chiche ?