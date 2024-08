Sondage NBA : les scouts, coachs et dirigeants prédisent la saison 2024-25

Comme chaque année, ESPN a laissé la parole a des membres de la NBA que ce soit des dirigeants, des entraineurs ou des scouts. Ils ont eu pour mission de répondre à un certain nombre de questions et notamment autour de la saison à venir. Voici un résumé des prédictions !

Il y a quelque temps, ESPN avait mis en place un sondage interne pour prédire les différents awards de la saison NBA 2024-25. Cette fois, ce sont des personnes travaillants pour certaines équipes de la Grande Ligue qui ont été mis à contribution. 18 membres d’un panel formé pour l’occasion et les questions ont été plus diverses.

À commencer par celle du meilleur joueur du monde actuellement et les résultats sont sans appel ; 15 ont voté pour Nikola Jokic. Le Serbe domine largement “la course” devant Luka Doncic et Anthony Edwards. Pourtant, le géant de Denver n’apparaît qu’en troisième position dans les votes pour le MVP 2025-26. Shai Gilgeous-Alexander est le plus cité avec sept voies devant Luka Doncic. Anthony Edwards et Jayson Tatum accompagnent le “Joker” sur la troisième marche du podium.

Viennent ensuite les questions collectives et selon ce panel, les Boston Celtics remporteront la Conférence Est la saison prochaine (13 voies) et l’Oklahoma City Thunder sera couronné à l’Ouest (14). Les Celtes sont légèrement favoris pour le titre avec huit voies juste devant les sept de la bande de Mark Daigneault. Les Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks et Minnesota Timberwolves ont également été cités.

Enfin le panel s’est penché sur la cuvée de Draft 2024 et selon lui, Zach Edey remportera le trophée de Rookie de l’Année en fin de saison (8 voies). Il devance Reed Sheppard, Alex Sarr, Stephon Castle, Rob Dillingham et Tristan da Silva. Enfin, les votes indiquent que le nouveau meneur des Rockets sera le meilleur joueur de la classe dans cinq ans, un classement dans lequel apparaissent sept joueurs, mais aucun des cinq français draftés.

Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, les Boston Celtics, Zach Edey et Redd Sheppard remportent les honneurs sur le papier. Mais à la fin, c’est toujours le terrain qui parle. Game On !

Source texte : ESPN